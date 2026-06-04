Удар по кораблю рф «Светляк» | Арешт судна «Caffa» | Блекаут на ЗАЕС | Демонтаж Булгакова в Києві
У цьому випуску:
– Сили безпілотних систем уразили сторожовий корабель рф «Світляк» в Азовському морі та пороховий завод «Еластік» у Рязанській області рф;
– Генштаб уточнив наслідки ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу та заводу «Прогрес» у Тамбовській області;
– наслідки російських атак на Дніпропетровщині та Київщині;
– через загрозу нових ударів з херсонської лікарні імені Лучанського евакуювали пацієнтів;
– Запорізька АЕС пережила 17-й блекаут від початку російської окупації;
– у Швеції заарештували судно «Caffa», яке підозрюють у вивезенні української продукції з окупованих територій;
– у Києві демонтували пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову;
– Україна вшановує пам’ять дітей, загиблих через російську агресію;
– Юлія Левченко виграла «золото» престижного турніру у Фінляндії.