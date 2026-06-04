Удар по кораблю рф «Светляк» | Арешт судна «Caffa» | Блекаут на ЗАЕС | Демонтаж Булгакова в Києві

Новини України та світу за 4 червня в короткому огляді від Укрінформу.

У цьому випуску:

– Сили безпілотних систем уразили сторожовий корабель рф «Світляк» в Азовському морі та пороховий завод «Еластік» у Рязанській області рф;

– Генштаб уточнив наслідки ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу та заводу «Прогрес» у Тамбовській області;

– наслідки російських атак на Дніпропетровщині та Київщині;

– через загрозу нових ударів з херсонської лікарні імені Лучанського евакуювали пацієнтів;

– Запорізька АЕС пережила 17-й блекаут від початку російської окупації;

– у Швеції заарештували судно «Caffa», яке підозрюють у вивезенні української продукції з окупованих територій;

– у Києві демонтували пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову;

– Україна вшановує пам’ять дітей, загиблих через російську агресію;

– Юлія Левченко виграла «золото» престижного турніру у Фінляндії.