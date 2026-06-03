Рютте і Зеленський: головні заяви | Петербург під ударом |Українські перехоплювачі FP-7.X та BULLET

Новини України та світу за 3 червня в короткому огляді від Укрінформу

У цьому випуску:

– генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва та провів спільну пресконференцію з Володимиром Зеленським;

– наслідки російських атак по Дніпру, Харківщині та Херсонщині;

– Сили оборони України вдарили по Петербурзькому нафтовому терміналу, об’єктах у Кронштадті, заводу «Прогрес» у Тамбовській області та аеродрому «Саки» в окупованому Криму;

– українські розробники представили нову ракету FP-7.X та дрони-перехоплювачі для боротьби з «Шахедами»;

– у Варшаві затримали українця, якого підозрюють у вилові «легендарного» сома, що понад 20 років жив у міському озері;

– іранські дрони атакували міжнародний аеропорт Кувейту, є загиблий та десятки поранених;

– у столиці Албанії тисячі людей протестували проти будівництва курорту, пов’язаного із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.