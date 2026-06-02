Костюк перемогла Світоліну на «Grand Slam» | Корупція в «Енергоатомі» | Масований удар по Україні

Новини України та світу за 2 червня в короткому огляді від Укрінформу.

У цьому випуску:

– росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак від початку повномасштабної війни;

– наслідки ударів по Києву, Дніпру, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині;

– Сили оборони України уразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї, ЗРГК «Панцир-С1» у Криму та низку військових об’єктів окупантів;

– СБУ затримала агента рф, який коригував масовану атаку на Дніпро;

– НАБУ і САП викрили схему розкрадання майже 170 млн грн під час будівництва Ташлицької ГАЕС;

- у Києві перелякане оленя ховалося від обстрілу під автомобілем;

– Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну в першому українському чвертьфіналі Grand Slam та вийшла до півфіналу «Ролан Гаррос»;

– 18-річна Поліна Халькевич здобула срібну медаль Кубка світу зі скелелазіння в Іспанії.