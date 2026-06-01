Що лікує проктолог та як правильно підготуватися до огляду

Біль і свербіж в аноректальній зоні, кров у калі, порушення випорожнень часто вказують на захворювання анального каналу та прямої кишки, тому потребують консультації проктолога.

Без своєчасного лікування можливий розвиток хронічного запалення, тромбозу гемороїдальних вузлів та гнійних ускладнень, які можуть потребувати хірургічного втручання.

Які захворювання прямої кишки лікує проктолог

Проктолог лікує геморой — варикозне розширення вен прямої кишки, яке часто супроводжується запаленням і тромбозом. Інші хвороби прямої кишки, лікування яких призначає проктолог:

анальні тріщини — розриви чи виразки слизової оболонки анального каналу;

проктит — запалення слизової оболонки прямої кишки;

парапроктит — гнійно-запальне ураження тканин навколо прямої кишки;

ректальні поліпи — доброякісні утворення слизової оболонки прямої кишки;

анальні нориці — патологічні канали між прямою кишкою та шкірою навколо ануса;

дивертикуліт — утворення випинань у стінці кишки.

Звернутись до лікаря-проктолога можна і з кістою куприка — вродженим утворенням у ділянці міжсідничної складки, схильним до нагноєння. Фахівець визначить форму і стадію хвороби і підбере лікування.

Тривожні симптоми: коли необхідна консультація проктолога

Записатись до лікаря варто після появи зовнішніх гемороїдальних вузлів — випинань у зоні ануса, які можна відчути під час гігієни чи руху. Інші симптоми геморою та хвороб прямої кишки, які потребують консультації проктолога:

біль при дефекації;

відчуття стороннього тіла в прямій кишці;

свербіж і печіння в аноректальній зоні;

поява слизових або кров’янистих виділень під час дефекації;

відчуття неповного випорожнення кишечника.

Ще одним приводом до огляду у проктолога є розлади випорожнень. Тривалі закрепи і діарея можуть вказувати на функціональні або запальні порушення роботи прямої кишки.

Як правильно підготуватися до візиту до проктолога

Попередня підготовка пацієнта підвищує інформативність огляду і знижує ризик діагностичних помилок. Рекомендації, як підготуватися до візиту до проктолога:

за добу виключити продукти, що сприяють надмірному газоутворенню (бобові, капусту, молоко, випічку, газовані напої);

ввечері та вранці перед прийомом спорожнити кишечник природним шляхом або за призначенням лікаря прийняти проносне;

за день візиту не використовувати ректальні мазі та свічки;

перед консультацією провести гігієну аноректальної зони.

На прийом проктолога варто взяти результати попередніх обстежень (за наявності). Вони допоможуть лікарю оцінити стан пацієнта в динаміці.

Як проходить огляд у проктолога: етапи сучасної діагностики

На первинній консультації проктолог аналізує скарги і збирає анамнез пацієнта, після чого проводить пальцевий ректальний огляд для виявлення патологічних змін в анальному каналі. Інструментальні обстеження, які може провести приватний проктолог:

відеоаноскопія — огляд анального каналу та нижнього відділу прямої кишки під багатократним збільшенням для виявлення гемороїдальних вузлів, тріщин, запалень та інших змін слизової оболонки;

ректороманоскопія — ендоскопічне дослідження прямої та нижньої частини сигмоподібної кишки, яке дозволяє виявити поліпи, запальні процеси та новоутворення.

Для уточнення діагнозу лікар може скерувати пацієнта на лабораторні аналізи. Копрограма допомагає виявити ознаки запалення і порушення травлення, а аналіз калу на приховану кров — кровотечі в нижніх відділах кишечника.

У медичному центрі застосовуються малоінвазивне лікування проктологічних захворювань (латексне лігування, лазерна вапоризація, радіохвильовий метод). Його перевагами є мінімальна травматичність, низький ризик кровотечі та швидке відновлення.

