Новоплатонівка під контролем ЗСУ | Удар по пологовому на Одещині | Рік «Павутини» | Вибух на Мальті
Новини України та світу за 1 червня в короткому огляді від Укрінформу
У цьому випуску:
– Сили оборони України звільнили Новоплатонівку на Харківщині;
– наслідки російських атак по Донеччині, Одещині, Чернігівщині, Харківщині;
– річниця спецоперації СБУ «Павутина»: 41 уражений літак та понад 7 млрд доларів збитків росії;
– українські танцюристи вперше в історії перемогли на Blackpool Dance Festival;
– Румунія офіційно підтвердила, що по багатоповерхівці в Галаці вдарив російський безпілотник «Герань-2»;
– на Мальті вибухнула фабрика феєрверків, детонація тривала кілька годин;
– українська команда «TardeX» стала чемпіоном Європи з вітрильного спорту.