Новоплатонівка під контролем ЗСУ | Удар по пологовому на Одещині | Рік «Павутини» | Вибух на Мальті

Укрінформ
Новини України та світу за 1 червня в короткому огляді від Укрінформу

У цьому випуску:

– Сили оборони України звільнили Новоплатонівку на Харківщині;

– наслідки російських атак по Донеччині, Одещині, Чернігівщині, Харківщині;

– річниця спецоперації СБУ «Павутина»: 41 уражений літак та понад 7 млрд доларів збитків росії;

– українські танцюристи вперше в історії перемогли на Blackpool Dance Festival;

– Румунія офіційно підтвердила, що по багатоповерхівці в Галаці вдарив російський безпілотник «Герань-2»;

– на Мальті вибухнула фабрика феєрверків, детонація тривала кілька годин;

– українська команда «TardeX» стала чемпіоном Європи з вітрильного спорту.

