Оновлена MORSHYNSKA PLUS PINE WATER — рецепт літнього настрою

Файна бо хвойна лінійка MORSHYNSKA PLUS PINE WATER постала в новому дизайні та поповнилась новим смаком солодкої мандаринки

Ми знаємо, що ви будете робити цього літа, адже сьогодні Моршинська презентує оновлену лінійку наших улюблених напоїв! MORSHYNSKA PLUS PINE WATER — це вибухова енергія унікального екстракту соснової хвої, портал в центр Карпатського лісу, натуральні соки фруктів та ягід, природна сила Моршинської та чотири яскраві смаки: м’яти, лимона та лимонника, чорниці та ожини й мандарина. Це новий трендовий дизайн та сучасний напій — без штучних барвників, цукру і консервантів. Це інгредієнт найкрутіших літніх коктейлів, рецепти яких ми розробили спеціально для вас.

"Цього року лінійка MORSHYNSKA PLUS PINE WATER поповнилась новим крутим смаком солодкої мандаринки та постала перед нами в оновленому сучасному дизайні. На нас вже чекають чотири неповторні варіації напою з натуральними соками фруктів та ягід, які ідеально доповнюють екстракт соснової хвої, нуль цукру та безліч відчуттів, що дарують смакові мандри до вершин гірських Карпатських лісів.

Крім того, ми розробили особливий рецепт вибухового літа. Вам знадобляться MORSHYNSKA PLUS PINE WATER, сезонні фрукти, ягоди, зелень та кілька простих кроків для приготування коктейлів. Скануйте QR-код на банці та дізнавайтесь деталі. Прохолодні, освіжні, з приємною кислинкою та легкими солодкими нотами — кожен обов’язково знайде свій пайновий коктейль для найкращих приводів”, — розповідає директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Відкривайте для себе унікальний напій — MORSHYNSKA PLUS PINE WATER на основі природної Моршинської з екстрактом соснової хвої, неповторним смаком і ароматом ягід та фруктів. Плюсуйте наші коктейлі у свої літні плани. Відновлюйте гідробаланс щодня з яскравим смаком і класним настроєм. Шукайте MORSHYNSKA PLUS PINE WATER на полицях магазинів ваших міст. READY, STEADY, PINE!