На Вінниччині реконструювали Бершадську окружну лікарню інтенсивного лікування

На Вінниччині в межах Програми Президента «Велике будівництво» реконструювали Бершадську окружну лікарню інтенсивного лікування, реалізація проєкту коштувала 52,5 млн грн.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Загальна вартість реконструкції Бершадської лікарні - 52,5 млн грн. Поліклініку та «швидку допомогу» реконструювали під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги саме задля необхідного забезпечення. Відтепер тут є всі умови для швидкості реагування на невідкладні стани - діагностика та госпіталізація пацієнтів», - сказав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, у ході реконструкції в лікарні з’явились нова система вентиляції, пожежна сигналізація, відеоспостереження і проведений кисень. В інфекційному блоці збудована окрема система каналізації. Також облаштовано новий блок для карет «швидких» та встановлений генератор подачі електроенергії.

Для місцевої служби екстреної медичної допомоги закуплена апаратура та інвентар вартістю 2,2 млн гривень.

Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування має ліжковий фонд - 190 цілодобових ліжок ( з них «ковідних» - 130). В лікарні цілодобово чергують лікарі невідкладної медичної допомоги: хірург, педіатр, акушер гінеколог, анестезіолог; середні медичні працівники, а також рентгенлаборант, клінічний лаборант.

«До речі, тут є своя лабораторія. Там мене запитали про зарплати медикам. На їх розмір, як голова облдержадміністрації, я вплинути не можу. Але порадив меру Бершаді Віталію Драгану взяти за приклад рішення влади Вінниці: з міського бюджету виділяти субвенцію для медиків, які сьогодні працюють із ковідними пацієнтами. Треба знаходити можливості підтримувати жителів своїх громад. Можливо, місцеві підприємці, фермери теж захочуть підтримати таку ініціативу. Один в одного потрібно вчитися. А допомагати медикам - це завжди благородна справа. І вдячна», - зазначив Борзов.

Поточного тижня Бершадська і Гайсинська лікарні отримають комп’ютерний томограф, минулого він з’явився у у Могилів-Подільській ОЛІЛ. Загалом, у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» 10 приймальних відділень області після реконструкції, отримають сучасне обладнання: КТ, УЗД та цифровий рентген.

Усього в Україні буде реконструйовано та устатковано сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень.