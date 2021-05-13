Триває Всеукраїнський онлайн марафон «Українці-Рятівники»

14 травня 2021 р. Україна вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Нині 2659 українців удостоєні Державою Ізраїль цього високого звання. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Упродовж 11–13 травня (11:00–14:00) Музей спільно з УІНП проведе онлайн-марафон, під час якого розповість 26 історій порятунку з усіх регіонів України, презентує відеоісторії, зроблені на основі документальних фото, й поділиться контентом проєкту «Українці-Рятівники» (www.портрети.com.ua), який упродовж трьох років реалізується на його базі. Запрошеними спікерами марафону стануть члени родин Праведників, представники єврейських організацій, вітчизняні історики, а також музейники з Вінниччини, Волині, Закарпаття, Запоріжчини, Києва, Київщини, Луганщини, Одещини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини, Львівщини.

Метою марафону є популяризація прикладів гуманізму й толерантності українців та уродженців України під час Голокосту; дослідження мотивацій та стратегій порятунку євреїв; установлення нових персоналій Праведників-Рятівників; об’єднання суспільства навколо пам’яттєвого дискурсу.

14 травня (11:00–13:00) відбудеться підсумковий круглий стіл (організатори – Національний музей історії України у Другій світовій війні, УІНП та ВБФ «Заради тебе»), на якому буде розглянуто питання особливостей порятунку євреїв у різних регіонах України та на окупованій території європейських країн, процедурні вимоги й міжнародний досвід щодо надання звання «Праведник народів світу» та встановлення фактів порятунку євреїв у роки Голокосту, проблему присвоєння звання Праведника Митрополиту УГКЦ Андреєві Шептицькому та священику Омелянові Ковчу, а також питання гідного вшанування гуманітарного подвигу українців-рятівників як на державному, так і на міжнародному рівні. У круглому столі візьмуть участь українські та ізраїльські історики: Антон Дробович, Самуель Барний, Катерина Гусарова, Юрій Скіра, Іван Патриляк, Ігор Щупак, Олександр Пастернак, Юлія Гольденберг.

Усі заходи марафону буде трансльовано наживо на сторінках події у Facebook. https://fb.me/e/45OSy1QLu ЗМІ для презентації події доступний додатковий кейс (тизер, відеоісторії, детальна програма) https://drive.google.com/drive/folders/1g9-7nQ7KwQDlhZYd_QlAyHPrJVVslaCzfbclid=IwAR0agqsdo09rrd4YfBnMk49Lld5pRytjrdfIZYQM_2JCnaguDvJksjlT9Tw

Контакти організаторів: тел.: (067)459-55-11; (097)144-89-38. e-mail: info@warmuseum.kiev.ua. https://www.facebook.com/warmuseum.kiev.ua