Ірина Борзова: «Школу-інтернат в Сутисках необхідно зберегти і захистити права дітей»

Школу-інтернат у селищі Сутиски, що на Вінниччині, де навчається близько 200 вихованців, необхідно зберегти, а права дітей захистити.

Так вважає народна депутатка України, голова Вінницького обласного осередку політичної партії «Слуга Народу» Ірина Борзова, передає Укрінформ.

Цей заклад раніше перебував на балансі Тиврівської районної ради. Район ліквідували в рамках реформи децентралізації. В січні 2021 року, аби забезпечити безперервний освітній процес, Сутисківська селищна територіальна громада прийняла школу-інтернат на свій баланс. До серпня місяця в бюджеті селищної громади є кошти на утримання закладу. Але на весь рік грошей в бюджеті Сутисок не вистачить, вони не можуть фінансово утримувати школу-інтернат. Йдеться про додаткових майже два мільйони гривень на рік.

«Школу важливо зберегти. Наші депутати від «Слуги Народу» підготували проект рішення на сесію обласної ради. Ми дуже сподіваємось на підтримку депутатського корпусу із інших фракцій. Адже йдеться про права дітей. Ми разом повинні їх захистити. В рамках Тимчасово-слідчої комісії Верховної Ради на захисті прав дітей, разом з колегами народними депутатами буду тримати на контролі це питання», - каже народна депутатка Ірина Борзова.

Через перспективу припинення діяльності школи-інтернату, 7 травня люди вийшли на акцію протесту. Вчителі і колишні випускники в Сутисках обмежили рух автотранспорту, аби привернути увагу до проблеми і вимагають збереження закладу.

Під час мітингу, з людьми спілкувались депутати обласної ради від «Слуги Народу». Віталій Урдзік і Тетяна Каменщук повідомили людям, що від фракції «Слуга Народу» підготували і 8 квітня подали проект рішення Вінницької обласної ради, яким передбачена передача цілісного майнового комплексу Сутисківська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Вінницького району в комунальну власність територіальних громад Вінницької області. Ця процедура займає певний час. Але вже є погодження профільного департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації і передано лист на управління комунального майна обласної ради. Проект рішення розглянуть на профільних комісіях і після того винесуть на голосування в зал.

«Ми за збереження закладу і робимо все можливе, аби він працював. Тут гарний педагогічний колектив і для багатьох дітей ця школа друга домівка», - каже Віталій Урдзік.

У Сутисківській школі-інтернаті навчаються діти не лише із місцевої громади, а й із Козятинської, Лука-Мелешківської, Тиврівської, Гніваньської та Вінницької міської. Вихованці – здебільшого з багатодітних, малозабезпечених родин. Для багатьох з них інтернат це не лише освіта, а й дах над головою.

Наразі у школі навчається 199 дітей. Цілодобово перебувають у закладі 75 дітей. Учні проживають в трьох гуртожитках, мають чотириразове харчування в шкільній їдальні. Там працює 45 учителів та 32 осіб обслуговуючого персоналу.