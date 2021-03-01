Готуйтеся до ЗНО з Компанією року 2020 — ЯвКурсі

Освітня компанія “ЯвКурсі” отримала відзнаку "Компанія року 2020" у категорії надійних та інвестиційно привабливих підприємств від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру.

Відзнака “Компанія року” надається за високі результати і значні внески в розвиток галузі та підтверджує, що компанія пропонує якісні послуги, є надійним партнером та престижним роботодавцем.

З 2017 року міжнародна EdTech компанія “ЯвКурсі” допомагає старшокласникам України підготуватися до ЗНО та визначитися з майбутньою професією. Показники вражають: 100% учнів вступили до університетів мрії, 83% — склали ЗНО на 180+.

У 2018 році за кількістю учасників освітніх програм “ЯвКурсі” стала першою в Україні та увійшла до трійки в Європі.

Наприкінці 2020 року “ЯвКурсі” також потрапила до рейтингу найкращих IT-компаній та роботодавців України за версією порталу DOU.UA.

Символічно, що компанія була відзначена саме у 2020 році, коли багато освітніх бізнесів не витримали нових умов роботи. У цей час команда “ЯвКурсі” не просто адаптувалася, але й реалізувала низку важливих соціальних проектів.

Навесні 2020 року команда “ЯвКурсі” встановила світовий рекорд, ініціювавши масштабний соціальний проект: 463 828 старшокласників України одночасно взяли участь у проекті Пробне ЗНО.Онлайн абсолютно безкоштовно. Досягнення увійшло до реєстру світових рекордів Universal World Record. Компанія “ЯвКурсі” довела, що проведення Пробного ЗНО у форматі онлайн можливе, та була відзначена Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Але й на цьому ініціативи не завершилися. Саме зараз проходить безкоштовний онлайн-проект для старшокласників України Пробне ЗНО.Онлайн-марафон. Учні 9 - 11 класів перевіряють свої знання з різних предметів та визначають прогалини в знаннях, над якими варто працювати далі. Сумарно у проекті вже взяли участь більше 520 тис. старшокласників.

Наразі триває унікальний для України проект КурсНаЗНО. Завдяки партнерам компанії “ЯвКурсі” вдалося зробити підготовку до ЗНО доступною кожному, знизивши вартість двотижневої підготовки до 29 гривень. Цією можливістю можуть скористатися всі учні 10 - 11 класів.

"У 2020 році наша команда реалізувала багато важливих ініціатив, якими ми пишаємося. Тому раді отримати відзнаку "Компанія року 2020". Для нас це висока оцінка нашої роботи. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше учнів в Україні отримали шанс на краще майбутнє, визначилися зі своїм професійним напрямком та ефективно готувалися до вступу в найкращі університети країни і світу”, – зазначив Володимир Володін, Заслужений вчитель України, керівник Освітньої компанії “ЯвКурсі”.