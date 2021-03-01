Бренд WAUDOG запустив конструктор унікального дизайну рулеток для собак

Чернігівський виробник товарів для домашніх тварин COLLAR Company створив конструктор унікального дизайну повідків-рулеток для собак WAUDOG. Використовуючи сервіс, власник домашнього улюбленця може обрати будь-який розмір рулетки, нанести на неї зображення і текст на власний смак. Отримати персоналізовану рулетку можна буде вже за 5-7 днів після замовлення.

На додачу до індивідуального дизайну, власник тварини може обрати один з понад ста яскравих малюнків WAUDOG. Найбільш популярні дизайни 2021 року — це NASA, Batman та Superman.

Сервіси персоналізації набувають все більшої популярності по всьому світу. Такі бренди як Nike, Puma, Levi’s та Louis Vuitton вже пропонують клієнтам ставати не просто покупцями, а співдизайнерами своєї продукції.

Сервіс конструктора дизайну рулеток вже не перший цифровий продукт COLLAR Company. Більше року виробник випускає амуніцію WAUDOG з QR паспортами, що дозволяють вносити інформацію про тварин у міжнародну базу даних.