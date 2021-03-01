Бренд WAUDOG запустив конструктор унікального дизайну рулеток для собак

Бренд WAUDOG запустив конструктор унікального дизайну рулеток для собак

Укрінформ

Чернігівський виробник товарів для домашніх тварин COLLAR Company створив конструктор унікального дизайну повідків-рулеток для собак WAUDOG. Використовуючи сервіс, власник домашнього улюбленця може обрати будь-який розмір рулетки, нанести на неї зображення і текст на власний смак. Отримати персоналізовану рулетку можна буде вже за 5-7 днів після замовлення.

На додачу до індивідуального дизайну, власник тварини може обрати один з понад ста яскравих малюнків WAUDOG. Найбільш популярні дизайни 2021 року — це NASA, Batman та Superman.    

Сервіси персоналізації набувають все більшої популярності по всьому світу. Такі бренди як Nike, Puma, Levi’s та Louis Vuitton вже пропонують клієнтам ставати не просто покупцями, а співдизайнерами своєї продукції.

Сервіс конструктора дизайну рулеток вже не перший цифровий продукт COLLAR Company. Більше року виробник випускає амуніцію WAUDOG з QR паспортами, що дозволяють вносити інформацію про тварин у міжнародну базу даних.

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