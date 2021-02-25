Конкурс "Честь Професії 2021" - розпочався прийом робіт

Оргкомітет XII конкурсу професійної журналістики «Честь Професії» оголошує про старт прийому матеріалів. Триватиме він до 19 березня 2021 року. На конкурс приймаються журналістські матеріали, які були оприлюднені у медіа з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Матеріали можна подати у 6 основних номінацій:

∙ «Найкраще інтерв’ю»;

∙ «Найкращий репортаж»;

∙ «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»;

∙ «Найкраща аналітика»;

∙ «Найкраще розслідування»;

∙ «Найкраща публіцистика».

Участь у конкурсі «Честь Професії» можуть взяти усі, хто професійно займається журналістикою в Україні, – без обмежень за віком, типом ЗМІ (преса, телебачення, радіо, інтернет), жанром та сферою журналістики, регіоном роботи та проживання.

Важливо! Журналіст, редакція або третя особа може подавати по одному матеріалу в кожну із номінацій. Один і той самий матеріал не можна подавати в більше, ніж одну номінацію.

Для участі у конкурсі необхідно:

обов’язково ознайомитись та перевірити відповідність матеріалу критеріям номінації , в яку ви подаєте свій матеріал

заповнити форму на сайті конкурсу

відкрити доступ до матеріалу за посиланням на файлообмінники/сайти не менше, ніж на 5 місяців з моменту подання заявки.

Більше інформації щодо участі у конкурсі можна знайти на офіційному сайті. Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці у Facebook.

З матеріалами переможців конкурсу за усі одинадцять років можна ознайомитися за посиланням - https://cutt.ly/HlmWIJU.

Склад Відбіркової комісії та членів Журі 2021 року доступний за посиланням - https://cutt.ly/YlmWMnG.

Організатор конкурсу - Національна асоціація медіа.

Партнери конкурсу – Комісія з журналістської етики та сервіс HelpSMI.

Інформаційні партнери конкурсу – «Детектор медіа», «Довгий пес», Urban Space Radio, «Рубрика», Інститут масової інформації, «Читомо», Happy Monday, ММР.

Загальнонаціональний Конкурс професійної журналістики «Честь Професії 2021» став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.