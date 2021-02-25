Конкурс

Конкурс "Честь Професії 2021" - розпочався прийом робіт

Укрінформ

Оргкомітет XII конкурсу професійної журналістики «Честь Професії» оголошує про старт прийому матеріалів. Триватиме він до 19 березня 2021 року. На конкурс приймаються журналістські матеріали, які були оприлюднені у медіа з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Матеріали можна подати у 6 основних номінацій: 

∙       «Найкраще інтерв’ю»;

∙       «Найкращий репортаж»;

∙       «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»;

∙       «Найкраща аналітика»;

∙       «Найкраще розслідування»;

∙       «Найкраща публіцистика».

Участь у конкурсі «Честь Професії» можуть взяти усі, хто професійно займається журналістикою в Україні, – без обмежень за віком, типом ЗМІ (преса, телебачення, радіо, інтернет), жанром та сферою журналістики, регіоном роботи та проживання.

Важливо! Журналіст, редакція або третя особа може подавати по одному матеріалу в кожну із номінацій. Один і той самий матеріал не можна подавати в більше, ніж одну номінацію.

Для участі у конкурсі необхідно:

  • обов’язково ознайомитись та перевірити відповідність матеріалу критеріям номінації, в яку ви подаєте свій матеріал 

  • заповнити форму на сайті конкурсу 

  • відкрити доступ до матеріалу за посиланням на файлообмінники/сайти не менше, ніж на 5 місяців з моменту подання заявки.

Більше інформації щодо участі у конкурсі можна знайти на офіційному сайті. Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці у Facebook.

З матеріалами переможців конкурсу за усі одинадцять років можна ознайомитися за посиланням - https://cutt.ly/HlmWIJU.

Склад Відбіркової комісії та членів Журі 2021 року доступний за посиланням - https://cutt.ly/YlmWMnG.

Організатор конкурсу - Національна асоціація медіа. 

Партнери конкурсу – Комісія з журналістської етики та сервіс HelpSMI.

Інформаційні партнери конкурсу – «Детектор медіа», «Довгий пес», Urban Space Radio, «Рубрика», Інститут масової інформації, «Читомо», Happy Monday, ММР.

Загальнонаціональний Конкурс професійної журналістики «Честь Професії 2021» став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

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