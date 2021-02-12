Енергоефективні матеріали: чим українці утеплюються. Інфографіка

Підвищення вимог до енергозбереження тепловіддачі будинків і стабільне зростання цін на енергоносії збільшили попит на теплоізоляційні матеріали та технології енергозбереження при утепленні зовнішньої й внутрішньої поверхні стін, утеплення покрівлі, перекриттів. Ринок відреагував пропозицією численного асортименту теплоізоляційних та енергозберігаючих матеріалів.

У інфографіці ми розглянемо найпоширеніші утеплювачі для стін, покрівлі та підлоги, їх позитивні характеристики та недоліки кожного матеріалу, а також доцільність застосування для різних випадків.

Найпоширеніші утеплювачі на ринку України:

пінопласт;

екструдований пінополістирол (стіродур);

скловата;

базальтова вата.

Крім збереження тепла, теплоізоляційний матеріал характеризується ще такими параметрами:

Паропроникність – показує скільки може пропустити матеріал вологи, що знаходиться в повітрі.

Щільність – показує наскільки важкий матеріал і вимірюється в кг/ куб м.

Горючість – показує наскільки небезпечний утеплювач в разі пожежі.

Термін служби – будь-який матеріал ефективно справляється з поставленими завданнями протягом певного терміну, а після він втрачає свої характеристики та стає непридатним.

Екологічність – наскільки безпечний матеріал при експлуатації.

ПІНОПЛАСТ

Вважається найпоширенішим утеплювачем, його використовують як при утепленні квартир, так і приватних будинків.

Переваги

Низька вартість.

Теплоізоляційні властивості. За ними пінопласт не поступається іншим утеплювачам, його коефіцієнт теплопровідності знаходиться в межах 0,035-0,045 Вт/м · K.

Недоліки

Погана паропроникність.

Горючість, саме тому пінопласт не використовують в будівництві багатоповерхових будівель.

Термін експлуатації

Варіюється в межах від 20 до 50 років (в залежності від виробника).

Рекомендації щодо застосування

Він застосовується при утепленні житлових приміщень чи виробничих приміщень, висотою до 30 м.

ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ (СТІРОДУР)

Складається з того ж матеріалу, що і пінопласт, тільки відрізняється технологією виробництва. Це закрита пориста структура з діаметром комірок 0,1-0,2 мм.

Переваги

Майже не вбирає вологу.

Добре тримає тепло. Коефіцієнт теплопровідності трохи нижче, ніж у пінопласту 0,03-0,038 Вт/м·K.

Щільність - в межах 25-40 кг/куб м (залежить від виробника).

Недоліки

Нульова паропроникність і горючість.

Плити підтримують горіння і при цьому виділяють шкідливий для здоров’я газ.

Рекомендації щодо застосування

Використовується для утеплення цокольної частини або нежитлових приміщень, фундаментів, підлог, фасадів, стін тощо.

СКЛОВАТА

Скловата – різновид мінеральної вати, зроблена з того ж матеріалу що і скло.

Переваги

Недорогий утеплювач;

Має гарну теплоізоляцією.

Недоліки

Під час тривалої експлуатації втрачає більшу частину об'єму.

Термін експлуатації

В межах від 5 до 15 років (в залежності від виробника).

Рекомендації щодо застосування

Використовувати як тимчасове рішення, через маленький термін служби, тому розглядати її для утеплення стін або покрівлі не рекомендують.

БАЗАЛЬТОВА ВАТА

Базальтова вата або кам’яна – один з видів мінеральної вати, найсучасніший матеріал для утеплення будинку.

Переваги

Володіє всіма позитивними характеристиками пінополістиролу (кращі продукти з мінеральної вати мають коефіцієнт теплопровідності не більше 0,032 Вт/(м•К). Негорючість.

Висока паропроникність (створює в приміщенні ідеальний мікроклімат, виключає появу цвілі або грибка).

Термін експлуатації

Перевищує 50 років (в залежності від виробника).

Рекомендації щодо застосування

Найкращий утеплювач для стін, покрівлі та підлоги.

Екологічно чистий матеріал, який відповідає всім вимогам енергоефективного будинку.

При монтажі необхідно строго дотримуватися рекомендацій виробника, захищаючи утеплювач від впливу вологи.

Програма «теплих кредитів»

З жовтня 2014 року для населення та ОСББ діє урядова програма «теплих кредитів», яка дозволяє громадянам провести утеплення житла та водночас отримати певну компенсацію від держави.

Програмою передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах:

20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків;

40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Уповноваженими на видачу "теплих кредитів" у рамках програми є 4 державні банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк.

У 2020 році понад 110 тисяч українських родин залучили майже 1,04 млрд грн «теплих кредитів» для підвищення енергоефективності власного житла.

Учасники програми отримали відшкодування у розмірі майже 384 млн грн з державного бюджету та ще 94 млн грн із місцевих бюджетів.

За 6 років більше 850 тис. родин скористалися "теплими кредитами" та отримали 3,3 млрд грн.

У результаті впроваджених заходів вже на сьогодні ці родини заощаджують від 20% до 50% витрат на оплату комунальних послуг.

Варто зазначити, що зовнішні стіни є серйозним джерелом тепловтрат. У приватних будинках може складати до 40%, у квартирах — до 26%. Тому для багатьох це дуже актуальна проблема.