Понад 100 шкіл взяли участь у національній олімпіаді про безпеку на дорозі. Перемогли учні трьох шкіл

В Україні завершилась національна олімпіада «Благаю, світись!», організатором якої виступила компанія ОККО. У межах проєкту школярі знімали соціальні ролики про важливість використання світловідбивачів у темний період доби. Загалом участь взяли учні понад 100 шкіл України. Компанія нагородила переможців сучасними телефонами, а заклади освіти — рівненську, львівську та вишгородську школу - комплектами світловідбивачів.

«Соціальні проєкти — важливі, тому що вони спонукають людей звернути увагу на проблеми. Діти — рушії всіх суспільних змін, а відео — зручний та зрозумілий формат для донесення інформації. Ми пишаємось, що так багато українських школярів серйозно поставилися до проблеми і зробили важливу справу — поділились знаннями про безпеку на дорозі», — зазначає Ярослава Полякова, директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО.

Директорка вишгородського ліцею Active School Кристина Бессолова вже отримала пакунок зі світловідбивачами для своїх учнів.

«Завдяки талановитим дітям розвивається суспільство. Дорога у темний період доби дійсно небезпечна. Ми особливо хвилюємось за учнів узимку — видимість погана, а діти відвідують додаткові заняття та повертаються додому вже у темноті. Світловідбивачі рятують життя, я сподіваюсь, що щодня бачитиму більше людей з ними», — коментує директорка.

«Благаю, світись!» – ініціатива компанії «ОККО», що реалізується в межах щорічного проєкту «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Старт даного етапу відбувся 22 жовтня 2020 року – на будівлі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського показали лазерну проєкцію – соціальний ролик про важливість використання світловідбивачів на дорозі у темний період доби. Нагадаємо також, що 11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України зобов’язав пішоходів використовувати світловідбивачі у темний період доби. Школярі часто потрапляють в аварійні ситуації через негоду та погану видимість. Світловідбивачі рятують життя пішоходів, адже дозволяють водію помітити людину за 130 метрів.