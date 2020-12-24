Барська громада перероблятиме відходи: запустили сміттєсортувальний комплекс - голова Вінницької ОДА

Як боротися зі сміттям? Чому на Вінниччину везуть його зі Львова?

Чи зможуть наші громади заробляти на побутових відходах? Що робити тим, хто не має можливості збудувати сміттєсортувальний комплекс?

Болючих питань, що хвилюють сьогодні більшість громад Вінниччини, торкнувся голова облдержадміністрації Сергій Борзов.

«Про все це говорили на новому сміттєсортувальному комплексі на території Івановецької сільської ради Барського району,- зазначив голова ОДА. - За три з половиною місяці змогли реалізувати майже нереальний проект. Та коли є бажання, то знаходяться можливості».

Сергій Борзов подякував за роботу всім, хто і вболівав за справу, і реалізовував задумане : це Ілля Григорович Лук – голова правління ПрАТ «Барський машинобудівний завод», Володимир Саволюк - Барський міський голова, Євгеній Дубовий - голова Барської РДА

Голова облдерждміністрації наводить цифри по будівництву сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради Барського району. Кошторисна вартість проєкту – 16,3 млн грн.

Вартість за результатами тендерної процедури – 14,7 млн грн. (обласний бюджет – 7,0 млн грн, місцевий бюджет – 7,7 млн грн, в тому числі у 2020 році – 3,0 млн грн).

Цього року виконано першочергові роботи на 10,0 млн грн – проведена модернізація існуючої сміттєсортувальної лінії та побудовано металевий ангар 15х33 м.

Залишкова вартість – 4,7 млн. грн.

У 2021 році передбачається будівництво навісу для відсортованого скла розміром 9х4 м, адміністративної будівлі та благоустрою території за рахунок коштів місцевого бюджету.

Проєктна потужність сортувальної лінії – 15 т/зміну, або 4,7 тис. т/рік.

Передбачається створення 15 нових робочих місць.

Розраховано на 95 населених пунктів - 50,4 тис жителів Барської та Копайгородської громад.

На території Барської громади розроблена схема розташування контейнерних майданчиків для збору ТПВ, з них з твердим бетонним покриттям та огорожею – 20 шт. Для роздільного збору ТПВ використовується 302 контейнери.

На балансі КП «Бар-благоустрій» перебуває 5 сміттєвозів, які будуть використовуватись для транспортування ТПВ на сміттєсортувальний комплекс.

У 2021 році планують купити 2 сміттєвози із заднім завантаженням для потреб Барської громади (обласний бюджет – 4,6 млн грн, місцевий бюджет – 0,8 млн грн).

«Сподіваюсь, наступного року Вінницька область позбудеться «першості» на карті найбільшої кількості санкціонованих сміттєзвалищ в Україні. Хоч Державна екологічна інспекція у Вінницькій області дала роз’яснення, що «сміттєве лідерство» Вінниччина отримала завдяки тому, що в інших областях немає повноцінної системи обліку таких звалищ»,- зауважив Сергій Борзов.

Мова йде про те, що наша область має 741 полігон та звалище, які в середньому займають площу по 10-15 га.

Починаючи з 2000 року у Вінницькій області паспортизували всі місця видалення відходів, які відповідали основним вимогам екологічної безпеки та санітарним нормам того часу. Тому за даними Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА, на території області нараховується 724 паспортизованих місць видалення ТПВ. Водночас, переважна більшість несанкціонованих сміттєзвалищ має непостійний характер.

До речі, 14 грудня заступник голови ОДА Олександр Піщик провів засідання робочої групи з розробки Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року. Мова йшла про продовження Меморандуму із Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2021 рік - розроблення місцевого плану управління відходами в рамках «Південного кластеру».

Територіально це 10 громад: Тульчинська, Шпиківська, Брацлавська, Крижопільська, Городківська, Ладижинська, Піщанська, Вапнярська, Томашпільська та Ямпільська.

«Нам треба вчитися прибирати своє сміття і ще й заробляти на цьому»,- підсумував очільник області.