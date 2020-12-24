Вінницький міський голова Сергій Моргунов прозвітував про рік роботи

У четвер, 24 грудня, на засіданні сесії міської ради Вінницький міський голова Сергій Моргунов традиційно презентував звіт про головні проєкти, які реалізовувались в місті протягом року, що минає.

«2020 рік знаковий у двох аспектах. По-перше, це останній рік реалізації Стратегії «Вінниця-2020». По-друге, це виклики, які були пов'язані з пандемією коронавірусу. Вони спричинили багато проблемних питань і щодо боротьби з COVID-19, і щодо уповільнення економічного розвитку безпосередньо територіальної громади міста Вінниці, як і України в цілому. Звичайно, це вплинуло на формування дохідної частини бюджету. Ми змушені були у 2020 році на третину скоротити видатки по розвитку інфраструктури і перенаправити більше коштів саме на охорону здоров'я та підтримку соціальної сфери», – зазначив Сергій Моргунов.

В рамках антикризової програми підтримки громади «Вінничани важливі», яку було розроблено та схвалено у травні 2020-го – упродовж другого півріччя цього року понад 10 тисяч вінничан щомісяця отримували муніципальну доплату. У такий спосіб було підтримано тих жителів громади, в кого пенсійні або державні виплати складають менше 2 тис. грн. Середній розмір щомісячної доплати – 360 грн. Загалом з міського бюджету на це було виділено 20,7 млн грн. «Фактично Вінниця – єдине місто в Україні, де є такі доплати. У бюджеті 2021 року ми продовжуємо цю програму і передбачаємо на І квартал близько 12 мільйонів гривень», – говорить Сергій Моргунов.

Також міський голова розповів, що Вінницька міська рада попрацювала над тим, щоб підтримати безпосередньо мікро- малий та середній бізнес по програмі «Вінничани важливі». Цією програмою скористалося понад 10 тисяч підприємців, бізнес яких постраждав під час весняного локдауну. Загальна сума наданих пільг – 43 млн грн.

Одним з ключових блоків програми «Вінничани важливі» був медичний блок. Загалом в цьому році з бюджету громади на протидію епідемії COVID-19 було спрямовано 172 млн грн.У стаціонарах чотирьох міських закладів розгорнуто 585 «ковідних» ліжок, прокладені кисневі магістралі та облаштовано 485 кисневих точок (83% від загальної кількості ліжок). Створено поновлювальний тримісячний запас засобів індивідуального захисту, деззасобів, медикаментів. Вінницькі лікарі, які працюють з «ковідними» хворими отримують 15 тисяч муніципальної надбавки, 10 тисяч - медсестри і 8 тисяч доплати отримує молодший медичний персонал.

Аналізуючи здобутки міста за різними напрямками, міський голова, зокрема, розповів, що цьогоріч у Вінниці проваджено безготівкову оплату проїзду в транспорті КП «Вінницька транспортна компанія: 95 тис. вінничан користуються Муніципальною картою вінничанина та 125 тис. містян – неперсоніфікованими картками. В середньому щомісяця в системі реєструється близько 3,5 млн пасажирів (в тому числі 1,2 млн пільгових категорій населення). Попри спричинені пандемією труднощі, розвиваются місцеві підприємства. Так, вінницький завод «Green cool» української компанії «UBC Group» готується до запуску виробництва апаратів ШВЛ (і вже виготовлено перший прототип вітчизняного апарату ШВЛ), а також морозильних камер для вакцини проти COVID-19.

Цього року продовжилось будівництво інфраструктури та комунікацій для Вінницького індустріального парку: введено в експлуатацію трансформаторну підстанцію ТП 986 на 10 кВ потужністю 5 МВт, підписано меморандум про електрозабезпечення усіх учасників індустріальних парків електроенергією загальною потужністю понад 20 МВт, продовжилось будівництво доріг.

Сергій Моргунов також розповів про збільшення парку комунального електротранспорту, в тому числі – за рахунок власного виробництва трамваїв та тролейбусів, запровадження нових маршрутів тощо.

Один зі стратегічних проєктів – розпочато перший етап очищення Південного Бугу. В акваторії Вінниці - 12,7 кілометра річки, у2020 році очищено один кілометр річки.

Ще один здобуток - завершено будівництво 24-ї гімназії на Поділлі – будівництво закладу тривало 5 років. Завершено комплексне утеплення 5 садочків та 2-х шкіл; ще тривають роботи по 2 садочках.

Вінниця продовжила тримати високу планку і утримувати лідерство в різних національних рейтингах. Так, 6-й рік поспіль за результатами Всеукраїнського муніципального дослідження на замовлення Міжнародного республіканського інституту Вінниця залишається найкомфортнішим містом України для життя. Також громада отримала Почесну Відзнаку Ради Європи. Вінниця посіла ІІ місце у рейтингу авторитетного ділового видання «Forbes Ukraine» серед кращих міст України для ведення бізнесу.

Агентством «ІВІ-Рейтинг» протягом останніх 4 років підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості міста на рівні висока інвестиційна привабливість. Агентством «Кредит-Рейтинг» в цьому році підвищено рейтинг інвестиційної привабливості міста – і сьогодні вінницька громада за їхньою оцінкою має найвищий рівень.

У повному обсязі зі звітом Сергія Моргунова можна ознайомитися за цим посиланням.

Виступаючи перед депутатами, Сергій Моргунов також розповів, які проєкти в різних сферах планується реалізувати для громади в 2021 році. Одним з найперших завдань буде ухвалення Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 р. «Стратегія 3.0». Це важливий документ, який охоплює не тільки розвиток Вінниці у найближчі 10 років, а й приєднаних територій.

Окрім того, в наступному році у місті продовжиться впровадження системи е-квитка, - систему безготівкової оплати проїзду поширять уже і на міські маршрутки.

У Вінницькому індустріальному парку продовжаться роботи з будівництва доріг та планується будівництво газопроводу середнього тиску. Розпочнеться будівництво І черги заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на території індустріального парку «Вінтер Спорт» світовим лідером у цьому напрямку, австрійською компанією HEAD. А завод «Green cool» планує на своїй території запуск митного терміналу, що спростить логістичні витрати і роботу по експортно-імпортним операціям.

Наступного року розпочнеться реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Вінниця»: в Державному бюджеті 2021 року передбачено 604 млн грн державного фінансування на 1-й етап реконструкції.

Планується завершити будівництво та ввести в експлуатацію новий корпус МКЛ ШМД. Наразі будівельні роботи виконані на 90%. Також фактично на 90% закуплено необхідне медичне обладнання

У 2021-му планується завершити будівельні роботи по реалізації проєкту Регіонального центру серцево-судинної патології. Після чого розпочнеться міжнародний тендер на закупівлю основної частини обладнання, постачання якого очікується наприкінці 2021 рокув. Це спільний проєкт, який реалізується зі Світовим банком, Урядом України та Вінницькою ОДА.

Детально про плани розвитку Вінницької міської теритоіальної громади читайте за посиланням на сайті міської ради.