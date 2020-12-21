Штрафи за неправильне носіння масок. Інфографіка
17 грудня Верховна Рада внесла зміни до закону “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, якими закріпила штрафи для підприємств, установ тощо за допуск осіб без засобів індивідуального захисту в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину.
Укрінформ вирішив розказати, за які саме порушення носіння маски будуть штрафувати.
Законом вводяться штрафи за неправильне носіння маски: вона повинна знаходиться на обличчі і закривати ніс і рот.
Тих, хто буде пускати людей в громадську будівлю або транспорт з маскою, яка одягнена неправильно, чекає штраф від 3400 до 5100 гривень (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Такі штрафи встановлюються за такі порушення:
- допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення та громадський транспорт у період дії карантину, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно;
- відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).
Також Законом визначається, що складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.