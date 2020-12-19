Відомі імена найкращих маркетингових кампаній року

Відомі імена найкращих маркетингових кампаній року

Укрінформ

Відбулося нагородження найкращих маркетингових кампаній  на національному етапі відбору премії Effie Award. 

В приміщенні PMHUB провели десятигодинний марафон презентації кейсів фіналістів  премії Effie Award Ukraine та нагородили переможців. Генеральним партнером заходу є торгова марка Parimatch. 

«Ми, як міжнародна компанія підтримуємо комплексні проєкти на стику інноваційних технологій, креатива, data driven рішень», – сказала CEO Parimatch Наталя Гілевич.

Під час заходу визначили переможців у різних номінаціях: найбільш ефективний бренд,  найбільш ефективні маркетингове, інформаційні агентства та інші. Переможцем гран-прі став банк «Monobank». 

«Український маркетинг готовий змінювати міжнародний ринок. Це показали презентовані сьогодні кейси. Monobank здійснив революцію індустрії банкінгу, запропонувавши продукт в новій бізнес-моделі з прогресивними MarTech-рішеннями», – сказала представниця Parimatch пані Гілевич.

П’ятнадцять років поспіль кампанії маркетингових комунікацій, кращі рекламно-комунікаційні кейси боряться за престижну премію. 

Вперше за часи існування премії на заході показали кейси всіх фіналістів. 

Представники понад 20 кейсів з найбільш ефективними кампаніями поділилися інсайтами стосовно створення свого кейсу. Всі результати української програми включаються до міжнародного рейтингу ефективності Effie Index рекламодавців, агентств та брендів.

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