Відомі імена найкращих маркетингових кампаній року

Відбулося нагородження найкращих маркетингових кампаній на національному етапі відбору премії Effie Award.

В приміщенні PMHUB провели десятигодинний марафон презентації кейсів фіналістів премії Effie Award Ukraine та нагородили переможців. Генеральним партнером заходу є торгова марка Parimatch.

«Ми, як міжнародна компанія підтримуємо комплексні проєкти на стику інноваційних технологій, креатива, data driven рішень», – сказала CEO Parimatch Наталя Гілевич.

Під час заходу визначили переможців у різних номінаціях: найбільш ефективний бренд, найбільш ефективні маркетингове, інформаційні агентства та інші. Переможцем гран-прі став банк «Monobank».

«Український маркетинг готовий змінювати міжнародний ринок. Це показали презентовані сьогодні кейси. Monobank здійснив революцію індустрії банкінгу, запропонувавши продукт в новій бізнес-моделі з прогресивними MarTech-рішеннями», – сказала представниця Parimatch пані Гілевич.

П’ятнадцять років поспіль кампанії маркетингових комунікацій, кращі рекламно-комунікаційні кейси боряться за престижну премію.

Вперше за часи існування премії на заході показали кейси всіх фіналістів.

Представники понад 20 кейсів з найбільш ефективними кампаніями поділилися інсайтами стосовно створення свого кейсу. Всі результати української програми включаються до міжнародного рейтингу ефективності Effie Index рекламодавців, агентств та брендів.