На Вінниччині благодійники надаватимуть ковідним хворим у стаціонарах «Пакунки пацієнта»

У Вінниці спецфонд «СтопВірус» відновив діяльність і розпочав реалізацію проєкту «Пакунок пацієнта». Хворим стаціонарів з COVID-19 надаватимуться індивідуальні засоби та набір вітамінів, який не покривається «ковідним» пакетом НСЗУ.

Про це у вівторок на презентації проєкту повідомив голова наглядової ради Фонду громади «Подільська громада» Андрій Дручинський.

«Стосовно «Пакунку пацієнта», ми радилися з людьми, які вже одужали від ковіду, дізнавалися, чого їм не вистачало під час лікування в стаціонарі. Особливо зважаючи на те, що пацієнтів могли госпіталізувати в заклад, далекий від місця проживання. Вони спочатку не мають навіть елементарних речей для налагодження свого «побуту». Також ми спілкувалися з лікарями і визначили перелік медикаментів, які потрібні для лікування, але не входять до пакету, який покриває НСЗУ», - повідомив Дручинський.

За його словами, до складу пакунків входять вітаміни С і D, цинк, протизапальний засіб «Серрата», індивідуальний термометр, а також предмети особистої гігієни, одноразовий посуд і кімнатні тапочки.

«Пакунки пацієнта» пропорційно розподілять між опорними закладами з лікування COVID-19 усієї області . Перша партія у розмірі 1000 пакетів надійде до медустанов вже незабаром. Їх за потреби безкоштовно надаватимуть хворим з підтвердженим коронавірусом і з підозрою на COVID-19.

«Ми отримали першу підтримку від Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова та В’ячеслава Соколового, за що їм хочемо подякувати. Такий пакунок є хорошою європейською практикою», - сказала координаторка спецфонду «СтопВірус» Олена Данілова.

Наразі «СтопВірус» працює над тим, аби до благодійної ініціативи долучився місцевий бізнес.

«На початку весни була складна ситуація, особливо щодо забезпечення лікарень. На рівні держави не було ніякої підтримки. Органи місцевого самоврядування змогли виділити свій ресурс і направити його на закупівлю усіх необхідних речей. Вінницька міська рада змогла закумулювати на це 172 млн грн за вісім місяців. В цьому році ми вимушені були згорнути низку важливих проєктів по капітальному будівництву, ремонту доріг тощо та перенаправили кошти на забезпечення закладів охорони здоров’я Вінниці. Економіка держави уповільнювалася, і необхідно було зменшити видаткову частину на 30%.

Ряд заходів, в тому числі антикризова програма «Вінничани важливі» і робота фонду «СтопВірус», дали нам можливість бути в лідерах, які найкраще справляються з пандемією. Ми – в п’ятірці найкращих регіонів України по динаміці одужання, а зростання захворюваності зараз теж досить стримане. На жаль, не все може зробити міський бюджет. І цей проєкт «Пакунок пацієнта» - потрібний. До нього входять необхідні і важливі речі для пацієнтів з COVID-19, які потрапляють до лікарень. Тому моя сім’я і родина Володимира Гройсмана одразу підтримали цю ініціативу. Важливо, щоб вінничани були здорові», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Спецфонд «СтопВірус» був створений у Вінниці на базі Фонду громади «Подільська громада» у березні поточного року для підтримки та поширення медичних, профілактичних та інформаційних заходів протидії розповсюдженню вірусу Covid-19. Його діяльність поширюється на м.Вінницю та Вінницьку область.

Спецфонд започатковано за ініціативи Володимира Гройсмана та Сергія Моргунова . Під час 1-ї хвилі пандемії, коли в Україні був величезний дефіцит засобів індивідуального захисту для медиків, робота фонду була зосереджена саме на цих потребах – маски, респіратори, захисні щитки, біокостюми, дезрозчини тощо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 грудня з початку епідемії на Вінниччині захворіло 19 977 людей, за минулу добу – 111; зафіксовано 342 летальних випадки. В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.