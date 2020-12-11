У Вінницькій облраді хочуть напрацювати спільну концепцію розвитку дорожньої галузі регіону

Спільну концепцію розвитку дорожньої галузі області хочуть напрацювати у Вінницькій облраді.

Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної Ради , передає Укрінформ.

Необхідно синхронізувати діяльність двох структур, які займаються ремонтами і утриманням доріг. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області і Управління дорожнього господарства облдержадміністрації мають працювати злагоджено і у прямому сенсі слова в одному напрямку. Зібрати представників цих двох служб за круглим столом має намір перший заступник голови обласної Ради Володимир Кістіон.

«Перелік об’єктів, на яких виконуються відповідні роботи по ремонту чи утриманню доріг, потребують відповідної синхронності. Я не виключаю, що Служба автомобільних доріг у Вінницькій області працює в одному напрямі. А дорожнє управління облдержадміністрації ремонтує дороги у зовсім іншому напрямі. Тобто, вони не синхронізовані у підходах і напрямах», – каже Кістіон.

На його переконання, необхідно напрацювати спільну концепцію розвитку дорожньої галузі у Вінницькій області до 2025 року. У ній має бути чітко визначена роль і дії обох дорожніх служб.

Зі свого боку обласна Рада допоможе із визначенням пріоритетів, а також контролюватиме ефективність використання коштів. Не зайвим буде залучити спільний громадський контроль щодо якості робіт.

«Щоб ми за кожний бюджетний рік мали логічно продовжені ділянки відновлення вінницьких доріг. Щоб жителі Вінницької області розуміли, що ми не лебідь, рак і щука, а ми рухаємося і виконуємо завдання в одному напрямі, в тому числі і з відновлення доріг у Вінницькій області, – пояснив посадовець.

І Служба автомобільних доріг області, і обласне дорожнє управління оперують державним ресурсом. Кошти розподіляються автоматично: 60% залишається на рівні Служби автомобільних доріг і його підрозділів, 30% – спрямовуються на регіональний рівень як субвенція.

«За нашими розрахунками, у Вінницькій області на місцеві дороги загального користування, якими опікується дорожнє управління, ми повинні отримати за рахунок свої частини фонду кошти у межах 1,5 млрд грн. Тож я буду переконувати, бо така спільна концепція – в інтересах жителів області», – пояснює перший заступник голови облради.