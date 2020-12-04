«Наближаючи послуги»: конкурс публікацій для ЗМІ на тему доступних адміністративних послуг
Програма «U-LEAD з Європою», напрям з покращення якості надання адмінпослуг для населення, оголошує конкурс журналістських робіт для ЗМІ.
- До участі у конкурсі приймаються публікації, які розкривають наступні теми:
- Розвиток мережі ЦНАП у вашій області
- Доступність послуг для мешканців та бізнесу у вашій громаді/області,
- Проблематика розвитку сфери адмінпослуг, сформульована у тематичних панелях конференції «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг» (відбудеться 8 грудня в УКМЦ, м.Київ):
- Державна політика у сфері адміністративних послуг
- Секторальні питання надання адміністративних послуг
- Розвиток мережі ЦНАП та трансформація ЦНАП РДА
- Цифрова трансформація ЦНАП і сфери адмінпослуг
- Донорська підтримка громад у 2021 році.
Реєстрація на конференцію триває до 7 грудня за посиланням: https://forms.gle/rtY5UA5KN3dk3sRq8
Увага, акредитацією для ЗМІ є e-mail підтвердження від організаторів конференції.
Організатор конференції компенсує проїзд учасникам з регіонів, за умови акредитації.
Контакти для зв’язку: olena.molodtsova@ulead.org.ua, viktoriia.zalozna@ulead.org.ua
Прийом робіт триває до 25 грудня за посиланням: https://forms.gle/4mgamraY7rRoJDef7
Переможці отримують призи:
- перше місце - фотоапарат Canon PowerShot G7 X Mark II,
- друге та третє місця - сертифікати на 200 євро та 150 євро на навчання у KMBS, KSE, Projector, Laba (потрібно використати до 27.02.2020).
Журі конкурсу формується до 20 грудня 2020 року. Журі будуть оцінювати публікації за 5 критеріями: релевантність тематиці конкурсу, глибина розкриття теми, дотримання етичних норм, оригінальність та креативність подачі матеріалу.
Переможці будуть визначені до 26 січня 2020 року.
Інші умови участі:
- матеріал вперше опублікований у ЗМІ (онлайн/друк) у період з 1 по 25 грудня 2020 року,
- формат публікації: аналітика, публіцистика (інтерв’ю чи новини не розглядаються, коментарі у публікації вітаються),
- бажана кількість знаків у публікації: від 4 000 до 10 000.