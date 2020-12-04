«Наближаючи послуги»: конкурс публікацій для ЗМІ на тему доступних адміністративних послуг

Програма «U-LEAD з Європою», напрям з покращення якості надання адмінпослуг для населення, оголошує конкурс журналістських робіт для ЗМІ.

До участі у конкурсі приймаються публікації, які розкривають наступні теми: Розвиток мережі ЦНАП у вашій області Доступність послуг для мешканців та бізнесу у вашій громаді/області, Проблематика розвитку сфери адмінпослуг, сформульована у тематичних панелях конференції «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг» (відбудеться 8 грудня в УКМЦ, м.Київ):

Державна політика у сфері адміністративних послуг

Секторальні питання надання адміністративних послуг

Розвиток мережі ЦНАП та трансформація ЦНАП РДА

Цифрова трансформація ЦНАП і сфери адмінпослуг

Донорська підтримка громад у 2021 році.

Реєстрація на конференцію триває до 7 грудня за посиланням: https://forms.gle/rtY5UA5KN3dk3sRq8

Увага, акредитацією для ЗМІ є e-mail підтвердження від організаторів конференції.

Організатор конференції компенсує проїзд учасникам з регіонів, за умови акредитації.

Контакти для зв’язку: olena.molodtsova@ulead.org.ua, viktoriia.zalozna@ulead.org.ua

Прийом робіт триває до 25 грудня за посиланням: https://forms.gle/4mgamraY7rRoJDef7

Переможці отримують призи:

перше місце - фотоапарат Canon PowerShot G7 X Mark II,

друге та третє місця - сертифікати на 200 євро та 150 євро на навчання у KMBS, KSE, Projector, Laba (потрібно використати до 27.02.2020).

Журі конкурсу формується до 20 грудня 2020 року. Журі будуть оцінювати публікації за 5 критеріями: релевантність тематиці конкурсу, глибина розкриття теми, дотримання етичних норм, оригінальність та креативність подачі матеріалу.

Переможці будуть визначені до 26 січня 2020 року.

Інші умови участі: