Діяльність Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Інфографіка

Діяльність Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Інфографіка

Укрінформ

КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО" створений 06 липня 2017 року рішенням Київської міської ради № 720/288.

Основні завдання Центру:

  • проводить моніторинг  проблем членів родин загиблих та померлих учасників АТО/ООС;

  • готує пропозиції до проєктів міських цільових програм з питань соціального захисту та допомоги киянам-членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС; 

  • проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо пільг та соціальних гарантій;

  • надає консультативну і правову допомогу: 

  • щодо отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

  • отримання пільг та соціальних гарантій місцевого та державного рівня; 

  • лікування;

  • оздоровлення;

  • інших питань соціального захисту. 

  • супроводжує  родини загиблих протягом вирішення їх проблемних питань;

  • співпрацює з різними організаціями та фондами з метою оздоровлення, реабілітації родин загиблих учасників АТО/ООС.

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (вільний простір 1-го поверху) та Хрещатик, 25, з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00. 

Консультацію можна отримати також за телефоном: (044) 202-76-930 800 300 633 (безкоштовно по Україні) або написавши на e-mail: ato.kbu@gmail.com чи на Facebook-сторінку Центру.

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