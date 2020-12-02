Діяльність Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Інфографіка
КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО" створений 06 липня 2017 року рішенням Київської міської ради № 720/288.
Основні завдання Центру:
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проводить моніторинг проблем членів родин загиблих та померлих учасників АТО/ООС;
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готує пропозиції до проєктів міських цільових програм з питань соціального захисту та допомоги киянам-членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС;
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проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо пільг та соціальних гарантій;
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надає консультативну і правову допомогу:
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щодо отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
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отримання пільг та соціальних гарантій місцевого та державного рівня;
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лікування;
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оздоровлення;
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інших питань соціального захисту.
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супроводжує родини загиблих протягом вирішення їх проблемних питань;
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співпрацює з різними організаціями та фондами з метою оздоровлення, реабілітації родин загиблих учасників АТО/ООС.
Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (вільний простір 1-го поверху) та Хрещатик, 25, з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00.
Консультацію можна отримати також за телефоном: (044) 202-76-93, 0 800 300 633 (безкоштовно по Україні) або написавши на e-mail: ato.kbu@gmail.com чи на Facebook-сторінку Центру.