Діяльність Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Інфографіка

КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО" створений 06 липня 2017 року рішенням Київської міської ради № 720/288.

Основні завдання Центру:

проводить моніторинг проблем членів родин загиблих та померлих учасників АТО/ООС;

готує пропозиції до проєктів міських цільових програм з питань соціального захисту та допомоги киянам-членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо пільг та соціальних гарантій;

надає консультативну і правову допомогу:

щодо отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

отримання пільг та соціальних гарантій місцевого та державного рівня;

лікування;

оздоровлення;

інших питань соціального захисту.

супроводжує родини загиблих протягом вирішення їх проблемних питань;

співпрацює з різними організаціями та фондами з метою оздоровлення, реабілітації родин загиблих учасників АТО/ООС.

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (вільний простір 1-го поверху) та Хрещатик, 25, з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00.

Консультацію можна отримати також за телефоном: (044) 202-76-93, 0 800 300 633 (безкоштовно по Україні) або написавши на e-mail: ato.kbu@gmail.com чи на Facebook-сторінку Центру.