ПСПК „Під Високим Замком” відбудеться безкоштовно онлайн 4-13 грудня - організатори

Перегляд сучасного польського кіно „Під Високим Замком” цьогоріч відбудеться онлайн 4-13 грудня і буде безкоштовним.

Про це повідомили організатори Перегляду.

«Проведення 9-го Перегляду сучасного польського кіно „Під Високим Замком” відбудеться з 4 до 13 грудня 2020 р. У зв`язку епідеміологічними обмеженнями Перегляд вперше відбудеться у онлайн-форматі, але завдяки цьому всі фільми будуть безкоштовно доступні по всій території України», - йдеться в повідомленні.

На 9-ому ПСПК „Під Високим Замком” буде представлено понад 10 найсучасніших творів польської кіноіндустрії. Це будуть роботи, які здобули визнання критиків, симпатію широкого кола глядачів, а також завоювали численні міжнародні та польські кіно нагороди. Більше інформації про перегляд та його попередні видання можна знайти на офіційному сайті та у соціальних мережах.

Організатори нагадують, що вперше Перегляд сучасного польського кіно „Під Високим Замком” відбувся у Львові та Івано-Франківську у 2012 р. і на довго потрапив до календаря культурно-мистецьких заходів цих міст. Він став найбільшим закордонним заходом, що презентує польську кінопродукцію в Центрально-Східній Європі та здобув симпатію глядачів. Перегляд представляє сучасну польську кінематографію, яка за останні роки почала здобувати все більше визнання на міжнародних кінофестивалях. Метою ПСПК є промоція сучасного польського кіномистецтва у Центрально-Східній Європі. За цей час на ПСПК було представлено понад 200 художніх, документальних, короткометражних фільмів, які подивилися близько 120 тисяч глядачів.