В Україні відкрилося цифрове представництво e-Residency

Українцям буде легше отримувати віртуальне резидентство! Це стане можливим завдяки запуску консалтинг-сервісу, який спрощує процедуру створення віртуального резидентства. Проєкт e-Residency є офіційним та створений у колаборації Посольства Естонії та адвокатського об’єднання “Juscutum”.

Новостворений офіційний консалтинг-сервіс e-Residency.in.ua дозволить українським підприємцям на повну користуватися всіма перевагами програми, яка уже давно у всьому світі вабить підприємців своїми лояльними умовами.

Як відомо, Естонія — країна-флагман у сфері надання ефективних державних сервісів, в тому числі іноземцям. Там програма e-Residency успішно функціонує з 2014 року, дозволяючи за допомогою цифрових рішень створити підприємство в ЄС, керувати ним дистанційно, а також мінімізувати витрати у веденні бізнесу. Звісно, це не всі можливості даного сервісу.

Юристи Juscutum надають консультативні послуги українцям, щоб кожен охочий отримав повну інформацію про e-Residency. Зокрема, щодо податкових зобов'язань, які можуть виникнути на території України.

— Ми створили єдине вікно, де українці можуть отримати всю необхідну інформацію про е-резидентство, — відзначає керуючий партнер Juscutum Артем Афян. — Відтепер, в Україні працює цифрове представництво, в рамках якого ми допомагатимемо нашим громадянам відкривати для себе естонську e-Residency. Ми готові детально розповідати про всі особливості програми. Наприклад, які звіти повинен подавати українець, який володіє естонською компанією. Як виплачувати дивіденди громадянину України, компанія якого зареєстрована і, відповідно, приносить прибуток в Естонії.

Детальніше про новий проєкт Juscutum спільно з Естонською Республікою, а також про можливості, які надає e-Residency, ви знайдете за посиланням: https://e-residency.in.ua/

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