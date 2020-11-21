Депутати обрали чотирьох заступників голови Вінницької обласної Ради

У Вінниці в п’ятницю на першій сесії Вінницької облради депутати обрали чотирьох заступників голови Ради Вячеслава Соколового.

Про це повідомляє аналітично-інформаційне управління Вінницької обласної Ради, передає Укрінформ.

«Відповідно до пункту 3 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», голова обласної Ради Вячеслав Соколовий вніс пропозицію обрати першим заступником голови обласної Ради Володимира Кістіона та трьох заступників – Ігоря Івасюка, Анатолія Ткача та Дмитра Чаленка», - йдеться у повідомленні.

Після проведення таємного голосування кандидатуру першого заступника Володимира Кістіона підтримали 63 депутати з 68 присутніх, кандидатуру заступника Ігоря Івасюка підтримали 66 депутатів, кандидатуру Анатолія Ткача підтримали 56 депутатів та кандидатуру Дмитра Чаленка – 67 депутатів.

Новообраний депутатський корпус Вінницької обласної Ради 8 скликання та новий керівний склад обласної Ради привітав Прем'єр-міністр України (2016- 2019 рр.), 12-й Голова Верховної Ради України (2014-2016 рр.) Володимир Гройсман та Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Володимир Євсевійович Кістіон з 2016 по 2019 року був віцепрем’єрімністром в уряді Володимира Гройсмана. До обрання на посаду першого заступника голови обласної Ради працював директором науково-дослідницького інституту проблем архітектурно-будівельної екології (НДІ ПАБЕ) Київського національного університету будівництва та архітектури.

Ігор Дмитрович Івасюк З серпня 2014 року до обрання на посаду заступника голови обласної Ради 8 скликання працював заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Дмитро Андрійович Чаленко до обрання на посаду заступника голови обласної Ради працював головою Правління приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

Анатолій Олексійович Ткач до обрання на посаду заступником голови обласної Ради працював директором ТОВ «Калинівський маслосирзавод».