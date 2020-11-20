Головою Вінницької обласної Ради 8 скликання обрано Вячеслава Соколового

Про це повідомляє управління аналітично інформаційної роботи Вінницької облради, передає Укрінформ.

«Під час засідання першої сесії обласної Ради 8 скликання до бюлетеня для таємного голосування з виборів голови обласної Ради були включені кандидатури від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Вячеслав Соколовий та від політичної партії «Європейська солідарність» Андрій Гижко. За результатами таємного голосування Вінницьку обласну Раду 8 скликання очолив Вячеслав Соколовий. Відтак, його кандидатуру підтримали 68 депутатів із 78 присутніх, кандидатуру Андрія Гижка підтримали 10 депутатів з числа присутніх», - йдеться у повідомленні.

Новообраний голова обласної Ради 8 скликання, виступаючи перед присутніми, подякував голові обласної Ради 7 скликання Анатолію Олійнику за його конструктив, професіоналізм та результати роботи, які відчували жителі Вінниччини.

Соколовий Вячеслав Петрович народився 09.05.1975 р. в с. Плебанівка, Шаргородського району, Вінницької області. У 1997 році закінчив Харківську Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Професійну діяльність розпочав з липня 1997 року в органах прокуратури.

З березня 2014 р. – перший заступник прокурора Вінницької області, з квітня 214 р. по вересень 2019 р. – прокурор Вінницької області.

До обрання головою Вінницької обласної Ради 8 скликання займав посаду заступника голови фермерського господарства «Плебанівський сад».