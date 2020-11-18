24 листопада 2020 р. Міненерго та Держенергоефективності ініціюють широкомасштабний Всеукраїнський онлайн-форум «Енергонезалежні регіони України: як замістити газ, знайти інвестиції та стимулювати бізнес».

Здобуття енергонезалежності та сталий розвиток - один із пріоритетів України. Ключовими інструментами для цього є підвищення енергоефективності та розвиток «зеленої» енергетики.

Обраний курс відповідає світовим тенденціям, а також цілям Паризької кліматичної угоди, Директив ЄС та нової програми ЄС «European Green Deal», до реалізації якої також планує долучитися Україна.

Потенціал «зеленого» фінансування в Україні, за оцінками IFC, може сягнути 70 млрд євро до 2030 року. Лише за останні 5 років залучено 6,7 млрд євро інвестицій в український ринок енергоефективності та «зелених» проєктів.

Заміщення імпорту газу залишається актуальним. У 2019 р. Україна спожила майже 30 млрд м3 газу. З них понад 14 млрд м3 газу імпортовано. На це витрачено 3 млрд доларів, які можна було б заощадити завдяки місцевому паливу.

Тож, у часи децентралізації усі ці напрями набувають ще більшої актуальності для голів громад. Адже широке впровадження енергоефективних і «зелених» проєктів – це:

активізація економічних процесів;

економія витрат на імпорт енергоресурсів завдяки розвитку біоенергетики;

нові робочі місця;

збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів;

задоволення енергопотреб громади;

підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості;

успішне проходження опалювальних сезонів;

і, головне, покращення добробуту людей.

Ключові теми, які буде обговорено під час онлайн-форуму:

пріоритети державної політики у сфері енергоефективності та «чистої» енергетики;

нові законодавчі ініціативи, участь в EU Green Deal, міжнародне партнерство;

біоенергетика як надійний шлях заміщення газу та вирішення енергетичних і екологічних питань громад;

енергоефективність як складова забезпечення енергонезалежності регіонів;

особливості реалізації та фінансування «зелених» проектів;

експрес-огляд успішних «зелених» проектів у регіонах.

Проєкт програми Форуму

У рамках заходу планується брифінг для ЗМІ. Деталі за контактами: тел: +38 096-906-85-95, 044 590-59-65, e-mail: saeepressa@gmail.com.

Організатори – Міненерго та Держенергоефективності.

Онлайн-форум проводиться спільно із партнерами:

Проєкт GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»;

Українсько-данський енергетичний центр;

Представництво Фонду ім. Ф. Еберта в Україні;

Енергетична Асоціація «Українська Воднева Рада»;

Проєкт UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України»;

Ініціатива UNIDO – PFAN «Private Financing Advisory Network»

Професійна асоціація екологів України

Участь у Форумі безкоштовна.

АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ на форум: тел: +38 096-906-85-95, 044 590-59-65, e-mail: saeepressa@gmail.com (Управління комунікації Держенергоефективності).

Контактна особа - Анна Жукова (Департамент відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності): тел: +38 044 590-54-09, e-mail: saeevde@gmail.com.

Важливо! Для участі у Форумі необхідно обов’язково зареєструватись до 18 листопада 2020 року за посиланням: https://forms.gle/TcomhwkMXLR2SwnQA