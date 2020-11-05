Служба розробки сайтів «під ключ» виходить у тренди IT-ринку

Наявність працездатного, цікавого та зручного для користувача вебсайту є однією з основ успішного бізнесу. Майже в будь-якій комерційній сфері, незалежно від цільової аудиторії та географічної прив'язки.

Створення сайтів в Одесі, Києві, Львові, Чернігові, будь-то розробка "інтернет-візитівок" односторінкових лендингів або об'ємних порталів, товарних або інформаційних ресурсів, стало однією з трендових послуг ІТ-обладнання. І в цьому контексті особливий попит мають послуги студійних розробок у форматі «під ключ».

У чому перевага комплексних послуг

Розробка вебсайту - це багатоетапний процес, і достатньо здійснити помилку лише на одному з етапів, щоб потенційний комерційний ресурс вже не виконував закладені у нього функції повною мірою - не генерував покази, не підвищував продажі, не передавав інформацію.

Плюс комплексних послуг, заявлених в одній студії - можливість отримати певні гарантії, що вебсайт буде цілісним - від дизайну та вибраного CMS до функціональних та текстових наповнень.

Найчастіше для визначення технічного завдання та загального плану створення вебсайту необхідний попередній аудит ринкової ніші, конкурентів, визначення цілей з урахуванням бюджету замовника - і добре, якщо цими завданнями займатимуться люди, які в майбутньому будуть зайняті у практичній розробці. Відповідаючи за кожен етап і всю роботу загалом.

Просування і розкрутка

Звернення до студії, яка орієнтована на комплексні послуги, має ще одну перевагу – на плечі професіоналів лягає відповідальність за просування сайту у пошукових системах або соціальних мережах, генерація трафіку та конверсія відвідувачів у покупців. Супровід рекламних кампаній навіть для оптимізованого та ідеального розробленого вебсайту – це також не просте завдання.

Вірогідність успішного просування ресурсів у своїй віртуальній ніші багато в чому залежить від робіт на початковому та подальших етапах створення вебсайту - від того, який "двигун" обраний, який розроблено дизайн, як наповнений вебсайт з точки зору текстового та візуального контенту, наскільки він зручний і правильний з точки зору поведінкових факторів та маркетингу.

Крім того, вебсайт потрібно підтримувати в робочому стані, вносити корективи та виправляти помилки. Студії, які не тільки створюють сайти з нуля, але займаються подальшою підтримкою, у майбутньому у цьому плані виграють.

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