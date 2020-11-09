Новий правопис: як правильно писати: інфографіка

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен

«Буквосполучення th у словах звичайно буквою т: антоло́ гія, бібліоте́ ка, католи́ цький, теа́тр, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р. У словах, узвичаєних вукраїнській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́ фема і ана́ тема, дифіра́ мб і дитира́ мб, ефі́р і ете́ р, ка́ федра і кате́ дра, логари́ фм і логари́ тм, міф, міфоло́ гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́ н, Ма́ рфа і Ма́ рта, Фесса́ лія і Тесса́ лія та ін.».

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА і́рій і и́ рій, і́род і и́род

На початку слова звичайно пишемо і

Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже жорстока людина’).

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си

«Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як грецького походження передаємо антрополо́гія, апте́ка, а́стма, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, варіант закінчення -и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́, Білору́си».