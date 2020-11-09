Новий правопис: як правильно писати: інфографіка
22 травня 2019 р. Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію «Українського правопису» — зводу правил, що встановлює способи передавання української літературної мови на письмі.
Зміни можна умовно поділити на дві великі групи:
- власне зміни у написанні слів (без варіантів)
- варіантні доповнення до чинної норми
1. БЕЗ ВАРІАНТІВ
проєкт, проєкція
(так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)
плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах,
«Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бу́єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж,секво́я,фая́нс,феєрве́рк,ін’єќція,проєќт,проєќція,суб’єќт, траєкторія,фоє,́єт́і,Го́я,Саво́я,Феєрба́х,Ма́єр,Каєн́на,Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс».
Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних -кк-)
«Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем,
2 Бі́смарк,Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок».
НАПИСАННЯ РАЗОМ: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт
«Р а з о м пишемо:
слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеко- нóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю
г) слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’єр́ , віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контр- адмірáл».
пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса)
але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць
«Невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів».
РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА
рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький виняток Лев Толстой
«Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:
Закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, але Толстóй.
ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ
священник (як письменник)
«Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу. 1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні:
в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — де́ нний, зако́ н — зако́ нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́н- ній, туман – туманний; башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник; віко́нниця, Ві́нниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: зако́ нний — зако́нність — зако́ нно, тума́ нний — тума́ нність — туманно».
«Р а з о м пишемо:
а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні
від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір».
ВЕЛИКА БУКВА
Назви товарних знаків, марок виробів
Автомобілі марки «Жигулі» вироблялися з 1970 по 2014 рік.
З малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях» (... на новому блискучому «фольксвагені»).
2. ВАРІАНТИ
(допускається правописна варіантність)
СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р
«У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р) і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ ґель, Ґео́ рґ, Ґе́ те, Ґреґуа́ р, Ґулліве́ р і т. ін.).».
аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія
«У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудієн́ ція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́ уна і фа́ вна.».
кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен
«Буквосполучення th у словах звичайно буквою т: антоло́ гія, бібліоте́ ка, католи́ цький, теа́тр, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р. У словах, узвичаєних вукраїнській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́ фема і ана́ тема, дифіра́ мб і дитира́ мб, ефі́р і ете́ р, ка́ федра і кате́ дра, логари́ фм і логари́ тм, міф, міфоло́ гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́ н, Ма́ рфа і Ма́ рта, Фесса́ лія і Тесса́ лія та ін.».
УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА і́рій і и́ рій, і́род і и́род
На початку слова звичайно пишемо і
Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже жорстока людина’).
ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА
ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си
«Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як грецького походження передаємо антрополо́гія, апте́ка, а́стма, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, варіант закінчення -и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́, Білору́си».
Більше про зміни в українському правописі можна ознайомитись на сайті МОН.