Вінницький обласний центр СНІДу прийматиме ковідних пацієнтів вже у листопаді - ОДА

Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом розпочне приймати хворих із COVID-19 вже у листопаді.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Вінницька область - єдина в Україні, де досі не було обласної інфекційної лікарні для дорослих, а лише дитяча. Розширюємо обласний центр боротьби зі СНІДом на Медмістечку. Він і так є інфекційною лікарнею, тому вирішили створити більше «ковідних» ліжок саме на його базі. На першому етапі їх має бути 80. Згодом - 240, далі – 320», - цитує відомство голову ОДА Сергія Борзова.

За його словами, проєкт рішення щодо передачі для лікування пацієнтів з СOVID-19 окремого корпусу закладу був готовий ще у вересні, але тільки минулого тижня його ухвалила обласна Рада. Борзов зазначив, що Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом буде приймати хворих із COVID-19 вже у листопаді.

Очільник області проінспектував хід ремонтних робіт у закладі та подякував підрядникам.

«Разом працюємо для вінничан. Коронавірус виключень не робить», - підкреслив голова ОДА.

Борзов звернув увагу земляків на те, що вже розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії поширенню COVID-19. Зателефонувавши за номером 0-800-60-20-19, кожен громадянин може отримати офіційну та вичерпну інформацію з усіх питань щодо коронавірусу.

До роботи контакт-центру задіяно 150 операторів. Якщо їм необхідно буде уточнити інформацію, - таке звернення вони реєструють у відповідній CRM-системі, яка автоматично надсилатиме його на розгляд до центрального чи місцевого органу влади відповідно до компетенції. А після отримання необхідної інформації оператори зв’язуються із заявником, щоб її озвучити.

«Будь ласка, дотримуйтесь карантинних правил! Бережіть один одного!» - зазначив Сергій Борзов.

Станом на вівторок на Вінниччині зафіксовано 11096 випадків COVID-19, з них за останню добу - 307 випадків; 5 осіб померло.

В Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 411 093 особи, одужало – 168 868 осіб, летальних випадків – 7 532.