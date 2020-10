ТОП найкращих муралів України. Інфографіка

Сьогодні фасади будинків в різних містах України прикрашають пейзажі, портрети знаменитостей та багато іншого. Художники перетворюють похмурі стіни в гігантські полотна з неймовірними картинами.

Нещодавно, у Львові відкрили мурал із портретом Петра Франка - першого директора «Дому Франка», сина класика української літератури Івана Франка. Мурал присвячений Петру Франку, інженерові-хіміку, науковцеві, педагогу, письменнику, винахіднику, авіатору, воїну, але на жаль, досі мало відомій постаті, 130-річчя якого відзначають цьогоріч.

Укрінформ вирішив зібрати для вас топ найкращих муралів України.

Неподалік від Стрийського парку у місті Лева знаходиться найбільший в Україні кросворд, але не просто кросворд, а цілий шифр з іменами видатних діячів у галузі архітектури та живопису.

Розгаданий кросворд з’являється перед очима охочих дізнатися його відповіді тільки після заходу сонця. Букви в клітинках написані спеціальною фарбою, яка світиться в темноті. Проте сьогодні слова видно цілодобово.

Мурал створив художник Сергій Петлюк.

Адреса: Львів, вул. Академіка Сахарова, 82

Стінопис на п’ятнадцяти поверховому будинку присвяченій дівчинці, чиє життя скалічила та зробила сиротою війна на Донбасі. У 2015 році під час обстрілу окупаційними військами маріупольського мікрорайону загинула її мама, прикривши собою Мілану. Дівчинка вижила, перенесла кілька операцій, але ногу не вдалося врятувати – тепер вона пересувається за допомогою протезу. Ця історія лише одна із тисячі історій поламаного дитячого житті через війну.

Маленька дівчинка Мілана, яку врятувала материнська любов, стала символом надії та миру.

Мурал створив донбаський стріт-арт художник Саша Корбан.

Адреса: Маріуполь, проспект Миру

24-метровий малюнок створено на одній з київських багатоповерхівок, розташованій неподалік від головного залізничного вокзалу Києва. На муралі зображена людина, яка летить над містом-лабіринтом на килимі, а її мозок являє собою заплутаний лабіринт.

Цей арт-об’єкт символізує те, що кожен з нас протягом життя розв’язує певні задачі та шукає вихід з лабіринту проблем і що всі ми мандрівники, які дійдуть до свого пункту призначення.

Цей мурал потрапив до топ-10 об’єктів вуличного мистецтва у світі і є справжньою окрасою столиці.

Автором стінопису є Рустам К’юбік.

Адреса: Київ, вул. Дмитрівська, 62/20

На яскравому природному тлі, виконаному в традиційному етнічному стилі, зображена барвиста рукавичка з крашанками, всередині якої «зігрівається» безліч людей. Рукавичка прикрашає маріупольську школу №68.

Символізує картина єднання жителів Маріуполя з усіма, хто постраждав від війни на Донбасі.

Японський художник Міязакі Кенске малював цей мурал разом із дітьми, які пізнали на собі усю гіркоту війни.

Адреса: м. Маріуполь, школа №68

На фасаді багатоквартирного будинку зображено обличчя жінки в оточенні яскравих соняшників. Вона – богиня добра, яка захищає людей від зла, оберігає оселю, родинне багаття та малих дітей від хвороб.

Розташований мурал у знаковому для України місці – біля Майдану Незалежності, де у 2014 році почалась Революція Гідності.

Автором арт-об’єкту є street-art художник з Коста-Ріки – Mata Ruda.

Адреса: Київ, Майдан Незалежності

Біля місцевої філармонії на стіні житлового будинку з’явився портрет загиблого українського музиканта Кузьми Скрябіна. Цю картину відтворили з унікального фото, зробленого знайомими музиканта, коли він був у Харкові.

На цьому полотні Кузьма такий, яким він був за життя – веселий, щирий і творчо закоханий у свою справу.

Адреса: м.Харків, вул. Римарська 23-А

Дніпро відоме своїми яскравими муралами, які прикрашають стіни багатоквартирних будинків. Одним з таких є зображення “Пан та Пані Дніпра”. Художник зобразив чоловіка та жінку у традиційному східному одязі, де пан символізує свавільного козака, незалежного і вільного, який є господарем своєї землі. Його голову прикрашає зображення лиса, як символу живого розуму, кмітливості та вдумливості. Пані втілює в собі жіночність та красу.

Створив мурал харківський художник Олександр Брітц.

Адреса: м. Дніпро, ж/м Сонячний

У надзвичайних ситуаціях рятувальники є справжніми героями, яким ми завдячуємо власним життям. Автор зобразив співробітника пожежної служби, якого позаду обіймає ангел. Таким чином мурал є подякою рятувальникам за їх сміливість та героїзм.

До речі, це не єдиний малюнок в Україні, який присвячений рятувальникам. У Чернівцях є мурал, на якому зобразили героя-рятувальника, який проходить крізь полум’я.

Мурал створив відомий стріт-артщик Zdes Roy (Валерій Колор).

Адреса: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого

Rise up in the dirt