ТОП найкращих муралів України. Інфографіка

Сьогодні фасади будинків в різних містах України прикрашають пейзажі, портрети знаменитостей та багато іншого. Художники перетворюють похмурі стіни в гігантські полотна з неймовірними картинами.

Нещодавно, у Львові відкрили мурал із портретом Петра Франка - першого директора «Дому Франка», сина класика української літератури Івана Франка. Мурал присвячений Петру Франку, інженерові-хіміку, науковцеві, педагогу, письменнику, винахіднику, авіатору, воїну, але на жаль, досі мало відомій постаті, 130-річчя якого відзначають цьогоріч.

Укрінформ вирішив зібрати для вас топ найкращих муралів України.

Найбільший в Україні кросворд

Неподалік від Стрийського парку у місті Лева знаходиться найбільший в Україні кросворд, але не просто кросворд, а цілий шифр з іменами видатних діячів у галузі архітектури та живопису.

Розгаданий кросворд з’являється перед очима охочих дізнатися його відповіді тільки після заходу сонця. Букви в клітинках написані спеціальною фарбою, яка світиться в темноті. Проте сьогодні слова видно цілодобово.

Мурал створив художник Сергій Петлюк.

Адреса: Львів, вул. Академіка Сахарова, 82

Мурал «Мілана»

Стінопис на п’ятнадцяти поверховому будинку присвяченій дівчинці, чиє життя скалічила та зробила сиротою війна на Донбасі. У 2015 році під час обстрілу окупаційними військами маріупольського мікрорайону загинула її мама, прикривши собою Мілану. Дівчинка вижила, перенесла кілька операцій, але ногу не вдалося врятувати – тепер вона пересувається за допомогою протезу. Ця історія лише одна із тисячі історій поламаного дитячого житті через війну.

Маленька дівчинка Мілана, яку врятувала материнська любов, стала символом надії та миру.

Мурал створив донбаський стріт-арт художник Саша Корбан.

Адреса: Маріуполь, проспект Миру

Мурал «Лабіринт»

24-метровий малюнок створено на одній з київських багатоповерхівок, розташованій неподалік від головного залізничного вокзалу Києва. На муралі зображена людина, яка летить над містом-лабіринтом на килимі, а її мозок являє собою заплутаний лабіринт.

Цей арт-об’єкт символізує те, що кожен з нас протягом життя розв’язує певні задачі та шукає вихід з лабіринту проблем і що всі ми мандрівники, які дійдуть до свого пункту призначення.

Цей мурал потрапив до топ-10 об’єктів вуличного мистецтва у світі і є справжньою окрасою столиці.

Автором стінопису є Рустам К’юбік.

Адреса: Київ, вул. Дмитрівська, 62/20

Рукавичка в Маріуполі

На яскравому природному тлі, виконаному в традиційному етнічному стилі, зображена барвиста рукавичка з крашанками, всередині якої «зігрівається» безліч людей. Рукавичка прикрашає маріупольську школу №68.

Символізує картина єднання жителів Маріуполя з усіма, хто постраждав від війни на Донбасі.

Японський художник Міязакі Кенске малював цей мурал разом із дітьми, які пізнали на собі усю гіркоту війни.

Адреса: м. Маріуполь, школа №68

Мурал «Берегиня»

На фасаді багатоквартирного будинку зображено обличчя жінки в оточенні яскравих соняшників. Вона – богиня добра, яка захищає людей від зла, оберігає оселю, родинне багаття та малих дітей від хвороб.

Розташований мурал у знаковому для України місці – біля Майдану Незалежності, де у 2014 році почалась Революція Гідності.

Автором арт-об’єкту є street-art художник з Коста-Ріки – Mata Ruda.

Адреса: Київ, Майдан Незалежності

Пам’яті Кузьми Скрябіна

Біля місцевої філармонії на стіні житлового будинку з’явився портрет загиблого українського музиканта Кузьми Скрябіна. Цю картину відтворили з унікального фото, зробленого знайомими музиканта, коли він був у Харкові.

На цьому полотні Кузьма такий, яким він був за життя – веселий, щирий і творчо закоханий у свою справу.

Адреса: м.Харків, вул. Римарська 23-А

Пан і Пані Дніпра

Дніпро відоме своїми яскравими муралами, які прикрашають стіни багатоквартирних будинків. Одним з таких є зображення “Пан та Пані Дніпра”. Художник зобразив чоловіка та жінку у традиційному східному одязі, де пан символізує свавільного козака, незалежного і вільного, який є господарем своєї землі. Його голову прикрашає зображення лиса, як символу живого розуму, кмітливості та вдумливості. Пані втілює в собі жіночність та красу.

Створив мурал харківський художник Олександр Брітц.

Адреса: м. Дніпро, ж/м Сонячний

Мурал, присвячений рятівникам

У надзвичайних ситуаціях рятувальники є справжніми героями, яким ми завдячуємо власним життям. Автор зобразив співробітника пожежної служби, якого позаду обіймає ангел. Таким чином мурал є подякою рятувальникам за їх сміливість та героїзм.

До речі, це не єдиний малюнок в Україні, який присвячений рятувальникам. У Чернівцях є мурал, на якому зобразили героя-рятувальника, який проходить крізь полум’я.

Мурал створив відомий стріт-артщик Zdes Roy (Валерій Колор).

Адреса: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого

Rise up in the dirt («Піднятися з бруду»)

Мурал має унікальний та нестандартний за формою фасад. Картина виконана на стіні поліцейського управління в Печерському районі в Києві. Це перший в світі мурал на будівлі поліції

Ідея цього муралу дуже цікава: на ньому людина розгрібає руками купу сміття, звільняючи місце для проростання ромашки. Полотно визнане у колекції кращих світових муралів.

Цей мурал створила американська художниця BKfoxx з Нью-Йорка, звідси і назва англійською мовою, яка означає «Піднятися з бруду».

Адреса: м.Київ, вул.. Московська, 30.

Мурал «Посівачі снів»

На стіні багатоповерхівки зображені три сіячі снів, які наче пливуть над нічним містом, а в руках вони тримають світильники, які освітлюють їм шлях. Ноги у них незвичайні - у вигляді величезних факелів. Як кажуть художники, під час роботи вони вирішили поексперементувати з ідеєю поєднання реальності і вигадки.

Мурал внесений до списку найкращих муралів світу, а його площа становить сто квадратних метрів.

Мурал створили художники Олександр Брітцев та Олександр Гребенюк

Адреса: Кам’янець-Подільський, вул. Лермонтова, 2

Гуцулка з ноутбуком – минуле і сучасне

Цей мурал присвячений тому, що IT-технології розвиваються, зберігаючи при цьому історію.

На муралі зображена жінка минулого з елементами прогресивного сучасного. У своїй картині художники гармонійно поєднали автентичну красу, жіночу ніжність та інтерактивність сучасних технологій.

Створили мурал родина художників-муралістів – Юрій та Марта Пітчуки.

Адреса: Івано-Франківськ, вул.Тролейбусна, 4

Дві стихії

Один з корпусів одеського санаторію прикрашає зображення голови коня, яка ніби поділена на дві половини: одна прикрашена яскравими квітами і рослинами, а інша підводними жителями. Зображення символізує баланс двох стихій - води та землі.

Автор картини поєднував в образі коня багатство і витонченість природи. Картина визнана одним з кращих полотен у світі в січні 2018 року за версією онлайн-ресурсу StreetArt360.

Автор муралу художник з художника з іспанським корінням Ернесто Марані.

Адреса: Одеса, Французький бульвар, 85