Amoreshop: мультибрендовий маркетплейс як майбутнє ринку косметики

Індустрія косметичних товарів - одна з найактивніших. У ній задіяні сотні виробників, а кількість товарів у каталогах перевищує десятки тисяч. Відносно недавно все це продавалося силами «мережевого маркетингу», спочатку простими людьми, а потім й через мережі філій з відомими вивісками.

Однак приклад таких компаній, як Amoreshop показує, що наземний магазин косметики з забитими повністю поличками - це не вінець, а скоріше застарілий формат взаємодії з клієнтами.

Замість цього компанія пропонує комплексний підхід - вона відкрила мультивендерний онлайн-магазин, мережу наземних бутиків, салони краси і школу майстрів нігтьового і косметологічного сервісу.

Акцент на оригінальність і якість

За словами керівників однойменного маркетплейса, у них є свої конкурентні переваги. По-перше, це перевірені оригінальні товари від постачальників у каталозі. По-друге, оперативне поповнення асортименту трендовою продукцією - наприклад, корейською косметикою.

Зараз основний акцент онлайн-магазин робить на продукцію для нігтьового сервісу, і в його каталозі можна знайти все необхідне, як для особистого домашнього манікюру, так і для професійних послуг в салонах краси - від лаків і гелів до фрезерів й інструменту.

Так, магазин націлений не тільки на рядових покупців косметики, але й на професіоналів індустрії краси. Тому крім загальновідомих брендів домашньої косметики тут продаються товари для майстрів і салонів, в тому числі меблі.

Зрозуміла і зручна доставка

Каталог оригінальної продукції для неготового сервісу і будь-яких інших косметологічних процедур - це лише один з плюсів.

Як конкурентну перевагу для клієнтів творці онлайн-маркетплейса додатково зазначають зручний формат доставки, в тому числі післяоплату без комісій. Крім того, магазин проводить акції.

Детальніше про мультивендерний формат роботи і співпрацю по франшизі ви можете дізнатися на сайті компанії.

Матеріали і школа для майстрів

Як вже йшлося вище, Amoreshop - це не тільки мультибрендовий маркетплейс. Ще це академія для майстрів, а також джерело корисної інформації у відкритому доступі для тих, що збирається займатися наданням косметологічних послуг на комерційній основі. Курси манікюру, бровістів, візажистів, лешмейкерів проводяться, як у містах України, так і в онлайн-режимі.

Фото з відкритих джерел