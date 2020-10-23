Процес промислового виготовлення морозива. Основні етапи і контроль якості!

Морозиво було і залишається одним з улюблених ласощів для людей будь-якого віку. Тому не дивно, що зараз з'явилася велика кількість нових його видів з різними смаками і добавками.

Проте, алгоритм процесу промислового виготовлення морозива є загальним для більшості компаній. Завдяки цьому вдається сформулювати не тільки правильну послідовність виробництва, але і здійснити контроль якості продукції.

Якщо говорити про промислові масштаби роботи, то тут можна виділити наступні етапи:

Підготовчий етап, присвячений сировинний масі. Ця маса включає в себе головні компоненти, які можна побачити в складі морозива, зазначеного на упаковці.

Потім йде етап фільтрування та пастеризації. Перший важливий для однорідності маси, другий — для можливості її безпечного тривалого зберігання. Після цього настає етап гомогенізації. Це наукове слово означає лише надання масі ще більше однорідності як в плані складу, так і в плані консистенції.

Наступний важливий етап — охолодження. Воно триває якийсь час, за який маса повинна зберігатися в певних умовах. В процесі цього маса набуває остаточні смакові властивості.

Потім масу, нарешті, розрізають на порції, загартовують (звичайно, не як метал; мова йде лише про те, щоб дати вже майже готовому морозиву форму, яку воно не втратить, поки не розтане) і упаковують.

Після цього залишається лише розвести морозиво в точки збуту. Такий алгоритм промислового виробництва є загальним для більшості компаній, але при цьому спостерігаються і істотні відмінності в плані реалізації кожного пункту в залежності від підходу виробника.

Так морозиво торгової марки «Рудь» виробляється з урахуванням максимально жорстких вимог до якості. Це стосується як сировинної бази, в яку входять переважно натуральні продукти від налагодженого ланцюга постачальників (молоко, цукор та інші компоненти), так і процесу виготовлення.

На кожному етапі здійснюється огляд і аналіз процесу, щоб не тільки оптимізувати виробництво, а й гарантувати максимальну якість продукції — насамперед, звичайно, в плані смаку.