Онлайн-марафон «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій» відбудеться 21 жовтня

Для місцевого самоврядування вибори 25 жовтня є чи не головною подією року. Нова виборча система, ще не всім зрозумілі нові правила: щодня з'являються нові приводи для обговорень та дискусій.

Долучайтеся до онлайн-марафону, під час якого з 11.00 до 17.00 представники ЦВК, органів державної влади, асоціацій місцевого самоврядування та громадських організацій, народні депутати України та експерти з виборчого права допомагатимуть глядачам отримати відповіді на найскладніші запитання, що стосуються самого виборчого процесу та захисту результатів цих виборів.

Будемо говорити про:

Основні виклики місцевих виборів 2020 року

Особливості виборчої кампанії місцевих виборів 2020 року

День голосування: організація, правила голосування та інновації

COVID-19: превентивні заходи у день голосування

Місцеве самоврядування після виборів: можливості та виклики

та інші теми, що є актуальними в контексті місцевих виборів 2020.

Чекаємо на вас 21 жовтня об 11.00.

Трансляція буде відбуватися на Facebook-сторінці та Youtube-каналі «Децентралізація», а також на Facebook-сторінці та Youtube-каналі DESPRO

Контакти для акредитації представників ЗМІ:

+38 050 528 8214

h.osadcha@despro.org.ua

Захід відбудеться за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.