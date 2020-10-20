Онлайн-марафон «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій» відбудеться 21 жовтня
Для місцевого самоврядування вибори 25 жовтня є чи не головною подією року. Нова виборча система, ще не всім зрозумілі нові правила: щодня з'являються нові приводи для обговорень та дискусій.
Долучайтеся до онлайн-марафону, під час якого з 11.00 до 17.00 представники ЦВК, органів державної влади, асоціацій місцевого самоврядування та громадських організацій, народні депутати України та експерти з виборчого права допомагатимуть глядачам отримати відповіді на найскладніші запитання, що стосуються самого виборчого процесу та захисту результатів цих виборів.
Будемо говорити про:
Основні виклики місцевих виборів 2020 року
Особливості виборчої кампанії місцевих виборів 2020 року
День голосування: організація, правила голосування та інновації
COVID-19: превентивні заходи у день голосування
Місцеве самоврядування після виборів: можливості та виклики
та інші теми, що є актуальними в контексті місцевих виборів 2020.
Чекаємо на вас 21 жовтня об 11.00.
Трансляція буде відбуватися на Facebook-сторінці та Youtube-каналі «Децентралізація», а також на Facebook-сторінці та Youtube-каналі DESPRO
Контакти для акредитації представників ЗМІ:
+38 050 528 8214
h.osadcha@despro.org.ua
Захід відбудеться за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.