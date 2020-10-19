Національний експертно-будівельний альянс України підтримує молодих вчених

Національний експертно-будівельний альянс України і Фонд Віктора Лещинського підбили підсумки конкурсу наукових робіт студентів Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). «Нові технології, експерименти, творчий пошук і відкриття - все це починається в молодості, зі студентської лави. Талановита молодь готова просувати новації в будівництві та архітектурі, ми охоче її підтримуємо. Наше завтра вже закладено в їхній творчості сьогодні», - впевнений Віктор Лещинський, президент альянсу.

Конкурс «Ефективні технології в будівництві» - спільно провели фахівці НЕБАУ і відділу стратегічного управління КНУБА до 90-річчя найвідомішого будівельного вишу України.

«Конкурсній комісії було непросто відібрати переможців. На вченій раді пройшли запеклі даискусії, а це вже саме по собі говорить про те, що є творча конкуренція і є з чого вибирати », - розповідає професор Петро Куликов, ректор університету.

Перше місце поділили між собою Анна Григорова та Іван Максимюк. Друге - зайняв Владислав Добровольський, а третє - виборола Марія Василюк. Переможці отримали фірмові годинники і грошові призи.

Призи та нагороди переможцям забезпечив Фонд Віктора Лещинського. Вчені Національного університету будівництва та архітектури і провідні вітчизняні експерти з Національного експертно-будівельного альянсу України заявили про готовність і надалі підтримувати ентузіазм молодих дослідників і експериментаторів.