Чернівецька школа – п’ята на Вінниччині, яку оновлює «Велике будівництво»

На Вінниччині в межах національної програми «Велике будівництво». Завершується реконструкція Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, що забезпечить якісне функціонування та розвиток комунального закладу, як опорної школи.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Сучасний освітній простір – такою повинна стати Чернівецька школа ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 після реконструкції. На цьому акцентував заступник голови облдержадміністрації Олександр Піщик під час робочого візиту до Чернівецького району. Тут він ознайомився з ходом навчального процесу у відремонтованому приміщенні освітнього закладу», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, це вже п’ята школа в області, приміщення якої капітально відремонтовано в рамках Національної програми «Велике будівництво». Наразі завершуються роботи з опорядження фасаду та благоустрою прилеглої території.

6,5 млн грн - такою є загальна кошторисна вартість об’єкту. 90% від згаданої суми профінансовано Державним фондом регіонального розвитку, решта 10% - співфінансування з місцевого бюджету. Крім того, весь процес будівництва і реконструкції приміщення школи перебував під постійним контролем з боку керівництва обласної державної адміністрації.

За словами Олександра Піщика, під час розробки проектно-кошторисної документації враховувались три найголовніші фактори: інклюзивність, енергоефективність та пожежна безпека. Реалізація проекту реконструкції Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 забезпечить якісне функціонування та розвиток комунального закладу, як опорної школи.

Рівень освітніх послуг, результативність виховного процесу та престижність закладу збільшує кількість учнів, покращує якість надання освітніх послуг, вплив на формування якісних процесів трансформаційних перетворень в освітній галузі на території району та області загалом.

Проект Чернівецької школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 є інноваційним та іміджевим для району і області, а також є результатом якісного впровадження розпочатих реформ в державі.