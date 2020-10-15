KEBA названа ексклюзивним постачальником Honda Power Charger - оригінальної зарядної станції для повністю електричної Honda

KEBA названа ексклюзивним постачальником Honda Power Charger - оригінальної зарядної станції для повністю електричної Honda

Укрінформ

Напередодні випуску першої повністю електричної моделі Honda e, KEBA була названа ексклюзивним постачальником настінних боксів Honda Power Charger. Зарядна станція була розроблена спільно.

У пошуках партнера для розробки зарядної станції, Honda Access Europe NV зупинила свій вибір на KEBA, технологічному експерті з досвідом розробки та виробництва в Австрії.

За словами Бруно Ламбрехтса, старшого менеджера відділу продажів Honda: «Процес відбору був дуже ретельним, і ми щасливі працювати з KEBA, експертом в області інтелектуальних зарядних станцій».

Інтелектуальна та зручна зарядка

Зарядна станція проста у використанні і може бути легко інтегрована в існуючі технології розумного будинку. Вона випускається в різних моделях і розроблена таким чином, щоб ідеально відповідати автомобілю як візуально, так і функціонально. Численні функції, які роблять зарядку простою та економічною.

«Як і Honda, ми завжди прагнемо забезпечити високий рівень технологій і раді, що Honda вирішила довіритися нам. Ми пропонуємо нашим партнерам інноваційні рішення преміум-класу», - каже Герхард Люфтенштайнер, генеральний директор KEBA AG.

Про компанію KEBA Electric Mobility

KEBA - один з провідних світових виробників інтелектуальних зарядних станцій. З функцією KeContact P30 електромобілі можна заряджати безпечно і надійно. Завдяки різноманітності інтерфейсів також можливе створення мережі, що робить настінний бокс високоінтелектуальним центром зв'язку та управління.

www.keba.com/emobility

Про компанію KEBA

KEBA AG була заснована в 1968 році і є всесвітньо успішним виробником електроніки, розташованим в Лінці, Австрія. Більше 50 років під девізом «Автоматизація через інновації» KEBA розробляє і виробляє інноваційні рішення в області автоматизації найвищої якості.

Фотографії: © Honda, передрук безкоштовно

Контактна особа:

Штефан Ланцингер

Маркетинг та комунікації E-Mobility

KEBA AG

Бізнес-парк Урфар, 4041 Лінц, Австрія

Телефон: +43 664 80709-74036

Електронна пошта: lzr@keba.com

Більше інформації та фото: http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch

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