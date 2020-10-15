KEBA названа ексклюзивним постачальником Honda Power Charger - оригінальної зарядної станції для повністю електричної Honda

Напередодні випуску першої повністю електричної моделі Honda e, KEBA була названа ексклюзивним постачальником настінних боксів Honda Power Charger. Зарядна станція була розроблена спільно.

У пошуках партнера для розробки зарядної станції, Honda Access Europe NV зупинила свій вибір на KEBA, технологічному експерті з досвідом розробки та виробництва в Австрії.

За словами Бруно Ламбрехтса, старшого менеджера відділу продажів Honda: «Процес відбору був дуже ретельним, і ми щасливі працювати з KEBA, експертом в області інтелектуальних зарядних станцій».

Інтелектуальна та зручна зарядка

Зарядна станція проста у використанні і може бути легко інтегрована в існуючі технології розумного будинку. Вона випускається в різних моделях і розроблена таким чином, щоб ідеально відповідати автомобілю як візуально, так і функціонально. Численні функції, які роблять зарядку простою та економічною.

«Як і Honda, ми завжди прагнемо забезпечити високий рівень технологій і раді, що Honda вирішила довіритися нам. Ми пропонуємо нашим партнерам інноваційні рішення преміум-класу», - каже Герхард Люфтенштайнер, генеральний директор KEBA AG.

Про компанію KEBA Electric Mobility

KEBA - один з провідних світових виробників інтелектуальних зарядних станцій. З функцією KeContact P30 електромобілі можна заряджати безпечно і надійно. Завдяки різноманітності інтерфейсів також можливе створення мережі, що робить настінний бокс високоінтелектуальним центром зв'язку та управління.

www.keba.com/emobility

Про компанію KEBA

KEBA AG була заснована в 1968 році і є всесвітньо успішним виробником електроніки, розташованим в Лінці, Австрія. Більше 50 років під девізом «Автоматизація через інновації» KEBA розробляє і виробляє інноваційні рішення в області автоматизації найвищої якості.

Фотографії: © Honda, передрук безкоштовно

Контактна особа:

Штефан Ланцингер

Маркетинг та комунікації E-Mobility

KEBA AG

Бізнес-парк Урфар, 4041 Лінц, Австрія

Телефон: +43 664 80709-74036

Електронна пошта: lzr@keba.com

Більше інформації та фото: http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch