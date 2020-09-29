Вінниччина посіла друге місце у рейтингу євроінтеграції регіонів України.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондетн Укрінформу.

«Згідно з проведеним дослідженням «Євромапа України-2. Рейтинг європейської інтеграції областей», яке підготували аналітики Центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Вінницька область набрала 203,67 бали за 50 індикаторами, тож в результаті посіла друге місце серед інших регіонів. Попереду Львівська область з кількістю балів 228,27», - йдеться у повідомленні

Згідно з повідомленням, «срібло» у рейтингу європейської інтеграції обалстей Вінничина виборола вже вдруге. До п’ятірки лідерів також увійшли Київ з показником 200,09 бала, Сумська область - 192,79 та Тернопільщина, яка набрала 188.45 бала.

Рейтинг областей України складений на основі відповідності до 50 індикаторів у 9 сферах, які найбільш виразно відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.

PDF-версія дослідження доступна за посиланням: http://neweurope.org.ua/.../2020/09/Euromap-ukr_web.pdf