На Вінниччині 336 студентів вишів отримають компенсацію за навчання

На Вінниччині 336 студентів вишів з числа учасників бойових дій та їхніх дітей отримають компенсацію за навчання.

Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.

«Під час чергового 45 сесійного засідання 44 депутати обласної Ради прийняли рішення «Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І-ІІ семестру 2019-2020 навчального року». Згідно із прийнятим рішенням компенсаційні виплати отримають 336 студентів із 26 навчальних закладів Вінниччини на загальну суму понад 4 мільйони гривень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виплати отримають студенти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського; Вінницького національного аграрного університету; Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова; Вінницького національного технічного університету; Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Донецького національного університету ім. В. Стуса; Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Вінницької філії приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань».

Компенсаційні виплати також отримають ті, хто є студентами Вінницького кооперативного інституту; Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету; Вінницького фахового коледжу Університету «Україна»; Вінницького коледжу будівництва та архітектури Київського національного університету будівництва та архітектури; відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємства Тернопільського національного економічного університету»; Вінницького коледжу менеджменту; відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»; Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного; комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»; закладу фахової передвищої освіти «Вінницький технічний коледж»; технологічно-промислового фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету; Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету; Ірпінського державного коледжу економіки та права; Вінницького транспортного коледжу; Гайсинського медичного коледжу; економіко-правового фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет»; Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного університету; Могилів-Подільського медичного коледжу.