На Вінниччині комунальним підприємствам області зменшили тариф на теплову енергію

Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.

«24 вересня на пленарному засіданні депутати розглянули й затвердили два питання, що стосуються тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго», а також його дочірнім підприємством «Альтернативна теплова енергія», - йдеться у повідомленні..

Зазначається, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), 29 травня 2020 року, КП «Вінницяоблтеплоенерго», подало до обласної Ради заяву та розрахунки тарифів на теплову енергію із проханням встановити тарифи на період з 1 жовтня 2020 р. по 30 вересня 2021 року із врахуванням вартості газу на рівні квітня 2020, згідно з чинними на момент подачі документів вимогами щодо формування тарифів на теплову енергію.

«Зазначені тарифи були нижчими від діючих тарифів на теплову енергію від 0,5% для бюджетних споживачів до 9,9% для населення без центральних теплових пунктів, – йдеться в інформації КП «Вінницяоблтеплоенерго». – У грошовому еквіваленті зменшення складало близько 10 грн/Гкал для бюджетних споживачів та 208 грн/Гкал для населення без централізованого теплопостачання».

Під час розгляду матеріалів та враховуючи запропоновані облдержадміністрацією та постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм напрямів оптимізації витрат, витрати на теплову енергію були знижені на 5 млн 977 тис. грн за рахунок:

1. Врахування економії, яку отримає підприємство від встановлення та введення в експлуатацію фотоелектричної станції (встановлення якої плануємо закінчити в ІІІ кварталі 2020 р.). Економія 2 млн 152 тис. грн.

2. Оптимізації фонду заробітної плати за рахунок зниження його преміальної частини, що дозволило скоротити витрати ще на суму 3 млн 385 тис. грн.

3. Зменшення витрат на спецодяг у загальновиробничих витратах на 440 тис. грн.

В результаті цих заходів тариф на теплову енергію депутати прийняли рішення скоротити ще на 76 грн за 1 Гкал, тобто від діючого тарифу зниження становить від 4,57% для бюджетних споживачів до 13,5% для населення без централізованого теплопостачання. У грошах зниження від чинних тарифів становить майже 90 грн/Гкал для бюджетних споживачів до 284 грн/Гкал – для населення без централізованого теплопостачання.

Також, за інформацією комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго», для населення м. Гайсина зниження склало 883,01 грн/Гкал, або 42%; для населення м. Бар – 797 грн/Гкал, або 38%; для населення м. Хмільник зниження – 608 грн/Гкал, або 29%.

Вперше за всю історію незалежної України комунальним підприємствам знижують тариф, – прокоментував депутат, голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження Андрій Ковальов. – Тож, з 1 жовтня комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» та його дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія» перейдуть на нові, нижчі тарифи.