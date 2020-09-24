На Вінниччині комунальним підприємствам області зменшили тариф на теплову енергію
На Вінниччині комунальним підприємствам області зменшили тариф на теплову енергію
Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.
«24 вересня на пленарному засіданні депутати розглянули й затвердили два питання, що стосуються тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго», а також його дочірнім підприємством «Альтернативна теплова енергія», - йдеться у повідомленні..
Зазначається, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), 29 травня 2020 року, КП «Вінницяоблтеплоенерго», подало до обласної Ради заяву та розрахунки тарифів на теплову енергію із проханням встановити тарифи на період з 1 жовтня 2020 р. по 30 вересня 2021 року із врахуванням вартості газу на рівні квітня 2020, згідно з чинними на момент подачі документів вимогами щодо формування тарифів на теплову енергію.
«Зазначені тарифи були нижчими від діючих тарифів на теплову енергію від 0,5% для бюджетних споживачів до 9,9% для населення без центральних теплових пунктів, – йдеться в інформації КП «Вінницяоблтеплоенерго». – У грошовому еквіваленті зменшення складало близько 10 грн/Гкал для бюджетних споживачів та 208 грн/Гкал для населення без централізованого теплопостачання».
Під час розгляду матеріалів та враховуючи запропоновані облдержадміністрацією та постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм напрямів оптимізації витрат, витрати на теплову енергію були знижені на 5 млн 977 тис. грн за рахунок:
1. Врахування економії, яку отримає підприємство від встановлення та введення в експлуатацію фотоелектричної станції (встановлення якої плануємо закінчити в ІІІ кварталі 2020 р.). Економія 2 млн 152 тис. грн.
2. Оптимізації фонду заробітної плати за рахунок зниження його преміальної частини, що дозволило скоротити витрати ще на суму 3 млн 385 тис. грн.
3. Зменшення витрат на спецодяг у загальновиробничих витратах на 440 тис. грн.
В результаті цих заходів тариф на теплову енергію депутати прийняли рішення скоротити ще на 76 грн за 1 Гкал, тобто від діючого тарифу зниження становить від 4,57% для бюджетних споживачів до 13,5% для населення без централізованого теплопостачання. У грошах зниження від чинних тарифів становить майже 90 грн/Гкал для бюджетних споживачів до 284 грн/Гкал – для населення без централізованого теплопостачання.
Також, за інформацією комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго», для населення м. Гайсина зниження склало 883,01 грн/Гкал, або 42%; для населення м. Бар – 797 грн/Гкал, або 38%; для населення м. Хмільник зниження – 608 грн/Гкал, або 29%.
Вперше за всю історію незалежної України комунальним підприємствам знижують тариф, – прокоментував депутат, голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження Андрій Ковальов. – Тож, з 1 жовтня комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» та його дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія» перейдуть на нові, нижчі тарифи.