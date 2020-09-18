Форум «ViaCarpatia. Місця української сили» пройде у Львові

26-27 вересня у Львові відбудеться Третій Міжнародний форум Східної та Центральної Європи ViaCarpatia. Цього року його провідна тема – «Місця української сили».

Програма форуму включає тематичні панелі, під час яких митці та фахівці, лідери думок обговорять становлення інституцій, вплив технологій на культуру та місця сили України. Також письменники – члени Українського ПЕН поділяться думками на тему «Що дасть нам силу?». Відповідаючи на виклики епідемічної ситуації, дискусії відбудуться у прямому ефірі телеканалу “Еспресо”, із трансляцією на ютуб і фейсбук.

Також у рамках форуму пройдуть події наживо у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іваничука. Зокрема, разом із «Видавництвом Старого Лева» та Українським ПЕН буде презентовано збірку есеїв українських інтелектуалів «Мости замість стін. Що об’єднує українців?».

Поетичні читання «СИЛАботоніка» пройдуть 26 вересня о 18.00 у Бібліотеці для юнацтва із дотриманням усіх необхідних заходів протиепідемічної безпеки, тому слухачам необхідно буде зареєструватись наперед, як і на екскурсію «Тюрмою на Лонцького».

Також утретє буде вручено премію Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

Організатори «Всеукраїнський демократичний форум», Український інститут книги, Український ПЕН, Еспресо. За підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради

Програма форуму «ViaCarpatia. Місця української сили» – на офіційному сайті за посиланням https://viacarpatia.org/2020/.