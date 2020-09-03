Більшість українців підтримують "Велике будівництво" і припинення вогню

Серед державних програм і ініціатив чинної влади найбільшою підтримкою населення користуються "Велике будівництво", доступні кредити і припинення вогню на сході.

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький на прес-конференції на тему "Національна програма"Велике будівництво": результати соціологічного опитування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можна сказати, що серед 9 програм і ініціатив найбільшою підтримкою користуються припинення вогню на сході України: 81% підтримують цю ініціативу, 6% - не підтримують, і "Велике будівництво": 67% підтримують цю ініціативу, 3% - не підтримують", - розповів Грушецький.

Він додав, що серед позитивних ініціатив, на думку респондентів, є також кредити для бізнесу, які підтримують 38% населення і 10% не підтримують.

"Легалізацію грального бізнесу 67% не підтримують, 12% підтримують, а введення вільного ринку землі: 52% не підтримують, а 14% підтримують", - сказав Грушецький.

Також, за його словами, істотну критику викликає укрупнення районів - 37% не підтримують цю ініціативу, а 21,5% підтримують.

"У випадку інших програм значна частина населення не визначилася, і оцінки не такі полярні, і баланс оцінок швидше спрямований до нуля", - додав Грушецький.

Згідно з оприлюдненими результатами опитування, мова йде про ініціативи "Держава в смартфоні", зниження облікової ставки НБУ і прийняття нового трудового законодавства.

Всеукраїнське дослідження громадської думки проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 6-19 серпня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.