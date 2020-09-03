Про «Велике будівництво» не знають 70% респондентів – опитування

За даними Всеукраїнського дослідження громадської думки Київського міжнародного інституту соціології, 70% респондентів не обізнані з національною програмою «Велике будівництво».

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький на пресконференції на тему «Національна програма «Велике будівництво»: результати соціологічного опитування», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо запитання ставити таким чином: чи знаєте ви, чи чули що-небудь про національну програму «Велике будівництво», то в такому випадку 29% респондентів відповідають, що вони знають про програму, а 70% відповідають, що вони не знають про цю програму», - розповів Грушецький.

Він також зазначив, що в респондентів цікавилися, що саме передбачає програма «Велике будівництво».

«Відповідно ті, хто сказали, що вони начебто не знають про програму, це деякий гіпотетичний здогад в цьому випадку. Так, 72% респондентів справедливо припускають, що програма передбачає будівництво доріг, 49% вважають, що програма передбачає будівництво шкіл, трохи менше - 47% і 45,5% вважають, що вона передбачає будівництво лікарень і поліклінік та дитячих садків, ще 37% вважають, що вона передбачає будівництво спортивної інфраструктури», - розповів Грушецький.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Всеукраїнське дослідження громадської думки проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 6 - 19 серпня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Фото з відкритих джерел