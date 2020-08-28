Прем’єра мультфільму про одне з найбільших християнських свят - Успіння Богородиці

До одного з найбільших християнських свят, Успіння Богородиці або Перша пречиста, —українські аніматори дарують дітям прем’єру однойменного анімаційного фільму.

У казкову мандрівку дітвору поведе головна героїня — маленька дівчинка, голос якої вже знайомий глядачам з серіалу «Духовне Намисто» про святині українського народу. В цій серії ви дізнаєтесь, які храми святкують свій день народження в цей день.

Загалом, до першої збірки анімаційних казок про найбільші свята, створених студією Арт-Відео, увійшло 13 мультфільмів, які аніматори представлятимуть до кожного свята. Серіал зроблено у стилі класичної анімації.

Творці “Святкового намиста” щиро вдячні зіркам української естради, телебачення та відомим письменникам, які погодились представити кожну анімовану казку серіалу.

На перегляд стрічки про Успіння Богородиці, додавши свою намистинку — спогад, запрошує знаменита українська співачка, заслужена артистка України та чудова скрипалька — Оксана Муха.

Команда “АРТ-Відео” вітає своїх глядачів з чудовим святом і бажає гарних вражень!

Наступна серія буде представлена до великого християнського свята Різдва Пресвятої Богородиці.

Довідка:

У доробку «Арт-Відео» популярні й рейтингові мультсеріали: «Легенди України», «Пригоди кота Викрутаса», «Казковий Патруль», «Духовне Намисто», які транслювалися на: Перший Національний, ТЕТ, НТА. Фільм «Як князь Олег ходив на Візантію» переміг у міжнародному конкурсі «Золота Пектораль» (2011 р.). «Арт-Відео» також спеціалізується на виготовленні рекламної продукції, музичних кліпів, заставок та інших видів анімованого жанру.