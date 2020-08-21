«Велике будівництво»: на Вінниччині ремонтують міст на дорозі місцевого значення

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» у Немирівському районі ремонтують міст на автодорозі місцевого значення.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«В рамках реалізації на Вінниччині Національної програми "Велике будівництво" у Немирівському районі, на замовлення ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», продовжують виконувати роботи із капітального ремонту мосту, що на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О-02-21-05 Торків-Брацлав-Ситківці-Леухи-ст.Монастирище, на ділянці км 36+040», - йдеться у повідмоенні.

Згідно з повідомленням, підрядною організацією частково демонтовано залізобетонні тротуарні плити та бар’єрне дорожнє огородження, з обох сторін штучної споруди демонтовано огородження на підходах до моста.

Завершено роботи з демонтажу слабких шарів бетону (пошкодженого захисного шару) та гідроізоляції по прогонових конструкціях.

Працівники підрядного підприємства продовжують влаштовувати перехідні плити до мосту та укріплювати конуси підмостової зони. Крім того, проводять монтування арматурної сітки для заливки монолітної плити.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Наразі на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми перебувають вісім об’єктів, по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.