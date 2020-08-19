Голова Вінницької ОДА зустрівся з жителями Піщанського району

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у вівторок зустрівся з жителями Піщанського району. Під час виїзного прийому обговорювалися питання «Велике будівництво» в районі, стан доріг, капітальний ремонт школи в смт. Піщанка та відновлення ДНЗ «Дивосвіт».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Виїзний прийом голови ОДА Сергія Борзова в Піщанському районі відбувся 18 серпня в районному Будинку культури, за участі представників правоохоронних органів – Нацполіції, СБУ та прокуратури області. В ході прийому голова ОДА зазначив, що вислухає громаду, аби знайти вирішення проблемних питань. Він запевнив, що всі звернення будуть опрацьовані і надано фахові відповіді.

Голова ОДА також повідомив, що вже оглянув хід будівництва дитячого будинку сімейного типу в Студенянській ОТГ, побував на кар’єрі, непрацюючому державному підприємстві, яке має заборгованість до бюджету Студенянської об’єднаної громади та Пенсійного фонду. Окрім того, він поспілкувався з аграріями району, зазначивши, що ситуація з врожайністю в районі досить складна через несприятливі погодні умови», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше питання, яке надійшло від мешканців громади, стосувалося стану доріг в районі.

Про найближчі плани щодо будівництва та ремонту доріг поінформував заступник голови ОДА Олександр Піщик. За його словами, відновлення автомобільних доріг південної частини області заплановано на 2021 рік. Наразі в області продовжується розбудова дорожньої інфраструктури та завершення перехідних проєктів минулих років.

Ще одне питання стосувалося несплати оренди за земельні паї їхнім власникам. Голова ОДА запевнив, що обласна державна адміністрація звернеться до орендаря за роз’ясненнями, якщо ж ситуація не покращиться, відповідним чином відреагують правоохоронні органи області.

Під час прийому піднімалось питання реалізації в області Національної програми «Велике будівництво» та включення в цю програму об’єктів соціальної та культурної сфери Піщанського району. Зокрема, йшла мова про здійснення реконструкції і капітального ремонту школи-ліцею в смт. Піщанка. В цьому контексті керівник регіону зазначив, що в області дуже багато шкіл потребують ремонту, але все і одразу зробити неможливо. За його словами, громади повинні самостійно подавати та реєструвати проєкти на співфінансування з ДФРР.

Питання, що хвилює мешканців прикордонного села Болган, стосувалося об’єднання зі Студенянською ОТГ. За словами радника голови ОДА Андрія Кавунця, Студенянська ОТГ власним прикладом показала , як, всупереч будь-яким «методикам», активна громада може досягати своїх цілей. А від громади с. Болган жодної ініціативи щодо добровільного об’єднання попередні роки не надходило. Андрій Кавунець зазначив, що Перспективний план області фактично адаптовувався до реальної ситуації, що склалася із об’єднанням громад.

Не менш гостро під час прийому постало питання необхідності відновлення ДНЗ «Дивосвіт», побудованого в 2016 році. За словами мешканців громади району, невідомі підпалили дитячий садок, а все, що вціліло під час пожежі – знищили та розікрали. Водночас, кілька десятків дітей стоять на черзі до влаштування в дошкільні заклади району, відтак, громада зацікавлена в тому, щоб садочок відновили. Голова ОДА порекомендував громаді готувати проєктно-кошторисну документацію і подавайте проєкт будівництва садочка на співфінансування з ДФРР.