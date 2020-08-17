З боку російського кордону до Мінська рухається колона військової техніки

В районі білоруського міста Орша помітили потужну військову техніку

Відповідне відео у своєму Teлеграм-каналі розмістив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Білорусь. В районі Орші зафіксована потужна військова колона, яка рухається з боку російського кордону в напрямку Мінська. Достеменно невідомо, це російські військові або білоруські. Але в будь-якому разі важка армійська техніка рухається убік столиці, ближче до центру протестів. На цьому відео", - написав журналіст.