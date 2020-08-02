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неділя, 02 серпня 2020, 10:59
Сьогодні - День Повітряних Сил ЗСУ
02.08.2020 09:53
Укрінформ
Сьогодні - День Повітряних Сил ЗСУ
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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