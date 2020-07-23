Вінницька облрада упорядкувала надання соціальних послуг стаціонарного догляду психічно хворим

Вінницька обласна рада у четвер на черговій сесії затвердила порядок надання соціальних послуг стаціонарного догляду особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади.

Цей порядок визначає механізм надання соціальних послуг стаціонарного догляду особам з інвалідністю та особам похилого віку в психоневрологічних інтернатах Вінницької області, які страждають на психічні розлади та мають рідних, які мають забезпечити їм догляд та допомогу за місцем реєстрації проживання яких є адміністративно-територіальна одиниця Вінниччини. Зазначені соціальні послуги надаватимуться в обсягах, що визначені державними стандартами.

Соціальні послуги таким особам можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

Згідно із затвердженим порядком, соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, надаються безоплатно особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в порядку визначеному законодавством.

Особи з інвалідністю та особи похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в обсягах, визначених державними стандартами, якщо такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, мають на вихованні дітей з інвалідністю. Для цього обласна державна адміністрація створює Комісію з питань звільнення від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах Вінницької області осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади.

Після засідання Комісії приймається розпорядження про звільнення осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.також завтерджено перелік документів, необхідних для надання послуги.