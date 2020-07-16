ЄС та ЮНОПС передали Національній поліції України засоби індивідуального захисту

16 липня Європейський Союз спільно з Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС) передали Національній поліції України високоякісні засоби індивідуального захисту, в тому числі , більше 150.000 респіраторів, 170.000 масок та 60.000 захисних костюмів. Загальна вартість переданих товарів складає понад 15 мільйонів гривень. Закупка та доставка була організована в рамках проєкту «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного управління» (ПРАВО-Поліція)», що реалізується ЮНОПС у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). Ці засоби захисту допоможуть правоохоронцям залишатися в безпеці, виконуючи свої обов'язки в умовах епідемії COVID-19.

Працівники поліції та екстрених служб складають першу ланку захисту в умовах епідемії і активно працюють для підтримання безпеки. Превентивні заходи, в тому числі соціальне дистанціювання, не завжди можуть застосовуватися цими працівниками, що створює загрозу їхнього зараження та подальшого поширення коронавірусу в ході виконання їхніх критично важливих обов'язків.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив: «Ми передаємо засоби індивідуального захисту українським поліцейським, аби вони залишалися в безпеці, виконуючи свої щоденні обов’язки на службі народу України. Ці засоби захисту суттєво розширять можливості Національної поліції України в умовах епідемії».

«Для нас честь бути надійним партнером для Європейського Союзу та Уряду України в ці непрості часи та забезпечити доставку засобів індивідуального захисту для українських поліцейських, які невтомно підтримують порядок та громадську безпеку», – зазначила Ірина Саакян Веттер, Директорка Офісу ЮНОПС в Україні.

Наразі правоохоронці, що постійно наражаються на небезпеку зараження COVID-19, недостатньо забезпечені засобами захисту. З метою вирішення цієї проблеми, проєкт «ПРАВО-Поліція» у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні, КМЄС, Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України організував закупівлю засобів індивідуального захисту, що допоможуть правоохоронцям залишатися в безпеці, виконуючи свої обов'язки.

Довідкова інформація:

Інформація: Проєкт «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» («ПРАВО-Поліція») реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС) у координації з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). Загальна мета проєкту — сприяти реформі системи верховенства права в Україні та впровадити передові європейські та міжнародні практики у цій галузі.

Проєкт «ПРАВО-Поліція» надає підтримку Національній поліції та Міністерству внутрішніх справ України у процесі реформування системи охорони публічного порядку та проведення кримінальних розслідувань, впорядкування засад проведення досудових розслідувань з метою протидії організованій та кіберзлочинності, впровадження моделей поліцейської діяльності, що базується на зборі та аналізі даних та взаємодії поліції з громадою, створення дієвої системи захисту свідків, посилення співпраці поліції з Інтерполом та Європолом, а також вдосконалення програм підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських.